23 Aprel 2026
Maksim Medvedev Elvin Cəfərquliyev və Abbas Hüseynovun dönüşünə eyham vurdu

23 Aprel 2026 20:21
Elvin və Abbas əsas komandaya qayıtmaq üçün fərdi şəkildə əlavə hazırlıq keçirlər.

İdman.Biz xəbər verir ki, bu sözləri AZƏRTAC-a açıqlamasında “Qarabağ”ın əvəzedici komandasının baş məşqçisi Maksim Medvedev əsas komandadan uzaqlaşdırılan futbolçular – Elvin Cəfərquliyev və Abbas Hüseynovun hazırkı durumu ilə bağlı danışarkən deyib.

O, hər iki futbolçunun əvəzedici komandada məşqlərini davam etdirdiyini bildirib: “Hazırda həm Elvin Cəfərquliyev, həm də Abbas Hüseynov komandamdadır. Baş verənləri müzakirə etmişik və onları başa düşürəm. Belə hallarda futbolçuları birbaşa tənqid etmək düzgün olmaz. Hər bir insan səhv edə bilər. Görünür ki, müəyyən səbəblər olub və buna görə baş məşqçi Qurban Qurbanov onları əsas komandadan uzaqlaşdırıb. Ola bilsin ki, bu hadisə həm Elvin, həm də Abbas üçün müəyyən nəticələr çıxarmağa səbəb olacaq. Onlar peşəkar və tanınmış futbolçulardır. Bu cür halların baş verməsi idman ictimaiyyəti tərəfindən də diqqətlə izlənilir. Heç kim belə vəziyyətin yaranmasını istəməzdi və hazırda futbolçular bunun məsuliyyətini daşıyırlar”.

Baş məşqçi futbolçuların fiziki durumunun qorunması üçün əlavə tədbirlər görüldüyünü də vurğulayıb: “Çalışırıq ki, formalarını itirməsinlər. Bunun üçün əlavə məşqlər də keçirik. Onlar da vəziyyəti düzgün qiymətləndirir və əsas komandaya qayıtmaq üçün hazır olmağa çalışırlar. Hətta məşqlərdən sonra fərdi şəkildə əlavə hazırlıq keçirlər. Hazırda U-20 millisinə görə Əvəzedicilər Liqasında fasilə yaranıb. Fasilə dövründə futbolçuların oyun praktikasını qoruması çox vacibdir. Əgər fasilə başa çatanadək komandada qalsalar, onları oyunlara cəlb etməyi planlaşdırırıq. Məqsəd futbolçuların oyun praktikasını itirməməsidir. Qarşıda vacib matçlar var və istəyirik ki, əsas komandaya qayıtdıqda hazır vəziyyətdə olsunlar”.

M.Medvedev futbolçuların əsas komandaya dönüşünün baş məşqçi Qurban Qurbanovun qərarından asılı olduğunu söyləyib: “Onların hansı müddətə əvəzedici komandada çıxış edəcəkləri hələlik məlum deyil. Bu məsələ tamamilə baş məşqçinin qərarından asılıdır. Hesab edirəm ki, müəyyən müddətdən sonra baş verənlər müzakirə olunaraq futbolçuların bağışlanması mümkündür. Biz də futbolçu olduğumuz dövrdə səhvlər etmişik və cəzalar almışıq”.

“Qarabağ”ın və Azərbaycan millisinin keçmiş futbolçusu Qurban Qurbanovla bu məsələ ilə bağlı hələlik birbaşa müzakirə aparılmadığını diqqətə çatdırıb: “Hazırda onun diqqəti çempionat oyunlarına yönəlib. Bununla belə, köməkçi məşqçilərlə daim əlaqədəyik, futbolçuların durumu, statistikası və davranışları barədə onlara məlumat verirəm”.

Qeyd edək ki, Elvin Cəfərquliyev və Abbas Hüseynov intizam qaydalarını pozduqlarına görə əsas komandadan uzaqlaşdırılıblar.

Mövzu üzrə digər xəbərlər

Arda Turanın “Şaxtyor”u çempionluğa yaxınlaşır
21:47
Futbol

Arda Turanın “Şaxtyor”u çempionluğa yaxınlaşır

Donetsk təmsilçisi səfər qələbəsi ilə ən yaxın izləyicisindən altı xal uzaqlaşıb
“Kolumbus Kryu” Nəriman Axundzadə barədə paylaşım etdi - FOTO
20:43
Futbol

“Kolumbus Kryu” Nəriman Axundzadə barədə paylaşım etdi - FOTO

ABŞ klubu azərbaycanlı futbolçu üçün azarkeşlərinə müraciət ünvanlayıb
Edin Terziç “Atletik”in yeni baş məşqçisi olacaq
20:12
Futbol

Edin Terziç “Atletik”in yeni baş məşqçisi olacaq

Dortmund “Borussiya”sının sabiq çalışdırıcısı Ernesto Valverdeni əvəz edəcək
AFFA-dan “Sabah” - “Qarabağ” oyunundakı hakim qəraları barədə açıqlama - VİDEO
19:38
Futbol

AFFA-dan “Sabah” - “Qarabağ” oyunundakı hakim qəraları barədə açıqlama - VİDEO

Penalti gözləntisinə aydınlıq gətirilib
Messini geridə qoyan qadın futbolçu - Aleksiya Putelyas
19:33
Futbol

Messini geridə qoyan qadın futbolçu - Aleksiya Putelyas

İspaniyalı futbolçu “Barselona” tarixində ən çox titul qazanan oyunçu olub
“Mançester Siti” Enso Fernandeslə maraqlanır
19:28
Futbol

“Mançester Siti” Enso Fernandeslə maraqlanır

Argentina millisinin ulduzu Bernardo Silvanı əvəz etmək üçün əsas namizədlərdən biridir

Ən çox oxunanlar

AFFA oyununda hakim səhvən futbolçunu qovdu və meydançaya qaytardı
21 Aprel 01:37
Azərbaycan futbolu

AFFA oyununda hakim səhvən futbolçunu qovdu və meydançaya qaytardı

Qərar 15 dəqiqə sonra dəyişdirildi

Qurban Qurbanov və Həsrət Cəfərov Avropa çempionatının finalına yüksəldilər - YENİLƏNİB + FOTO/VİDEO
21 Aprel 20:14
Güləş

Qurban Qurbanov və Həsrət Cəfərov Avropa çempionatının finalına yüksəldilər - YENİLƏNİB + FOTO/VİDEO

Avropa çempionatı aprelin 26-da başa çatacaq
Azərbaycan Kuboku: “Sabah” 2:1 hesablı qələbə ilə finala çıxdı - YENİLƏNİB + FOTO/VİDEO
22 Aprel 22:06
Futbol

Azərbaycan Kuboku: “Sabah” 2:1 hesablı qələbə ilə finala çıxdı - YENİLƏNİB + FOTO/VİDEO

Tərəflər arasında baş tutan ilk görüşdə qollu heç-heçə qeydə alınmışdı
Qurban Qurbanov və Həsrət Cəfərovdan Avropa çempionatında qızıl medal - YENİLƏNİB + VİDEO
22 Aprel 22:15
Güləş

Qurban Qurbanov və Həsrət Cəfərovdan Avropa çempionatında qızıl medal - YENİLƏNİB + VİDEO

Azərbaycan güləşçilərindən möhtəşəm nəticə