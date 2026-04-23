23 Aprel 2026
AFFA-dan “Sabah” - “Qarabağ” oyunundakı hakim qəraları barədə açıqlama - VİDEO

23 Aprel 2026 19:38
AFFA Hakimlər Komitəsinin sədri Rəhim Həsənov Bizon Azərbaycan kubokunun yarımfinal mərhələsində keçirilmiş “Sabah” - “Qarabağ” oyunundakı mübahisəli epizodları şərh edib.

İdman.Biz xəbər verir ki, açıqlamsda ilk olaraq Koxalskinin aldığı qırmızı vərəqə dəyərləndirilib və hakimin verdiyi qərarın ədalətli olduğu bildirilib.

Daha sonra oyunun ən mübahisəli epizodu olan 96-cı dəqiqədəki penalti gözləntisi dəyərləndirilib. VAR tərəfindən mümkün əllə oyun epizodu yoxlanılıb və təkrar izləmə zamanı topun qısa məsafədən rəqibin əlinə dəydiyi, oyunçunun əlinin təbii vəziyyətdə olduğu, bədəni süni şəkildə genişləndirmədiyi qənaətinə gəlinib. Bu, futbol oyun qaydalarına və əllə oyun meyarlarına əsasən penalti təyin olunmaması, oyunun davam etdirilməsi qərarı AFFA Hakimlər Komitəsinin mövqeyinə görə tam doğru hesab edilib.

Xatırladaq ki, sözügedən oyun "Sabah"ın "Qarabağ" üzərində 2:1 (4:3) hesabı ilə qələbəsi ilə başa çatıb. Finalda "Sabah"ın rəqibi "Zirə" komandası olacaq.

Mövzu üzrə digər xəbərlər

Edin Terziç “Atletik”in yeni baş məşqçisi olacaq
20:12
Futbol

Edin Terziç “Atletik”in yeni baş məşqçisi olacaq

Dortmund “Borussiya”sının sabiq çalışdırıcısı Ernesto Valverdeni əvəz edəcək
Messini geridə qoyan qadın futbolçu - Aleksiya Putelyas
19:33
Futbol

Messini geridə qoyan qadın futbolçu - Aleksiya Putelyas

İspaniyalı futbolçu “Barselona” tarixində ən çox titul qazanan oyunçu olub
“Mançester Siti” Enso Fernandeslə maraqlanır
19:28
Futbol

“Mançester Siti” Enso Fernandeslə maraqlanır

Argentina millisinin ulduzu Bernardo Silvanı əvəz etmək üçün əsas namizədlərdən biridir
“Çelsi”yə Səudiyyə Ərəbistanından yeni baş məşqçi gəlir
19:11
Futbol

“Çelsi”yə Səudiyyə Ərəbistanından yeni baş məşqçi gəlir

Liam Rosenniorun gedişindən sonra londonlular Mattias Yayssle namizədliyini nəzərdən keçirir
Frenki de Yonq gələcəyi və Messi-Yamal müqayisəsi barədə danışıb
19:01
Futbol

Frenki de Yonq gələcəyi və Messi-Yamal müqayisəsi barədə danışıb

Niderlandlı yarımmüdafiəçi “Barselona”dan ayrılmaq üçün heç bir səbəbin olmadığını bildirib
“Zirə”nin qapıçısı: “Finala tam haqq edərək çıxmışıq” - MÜSAHİBƏ
18:39
Futbol

“Zirə”nin qapıçısı: “Finala tam haqq edərək çıxmışıq” - MÜSAHİBƏ

Tyaqo Silva final və rəqib barədə fikirlərini bölüşüb

Ən çox oxunanlar

AFFA oyununda hakim səhvən futbolçunu qovdu və meydançaya qaytardı
21 Aprel 01:37
Azərbaycan futbolu

AFFA oyununda hakim səhvən futbolçunu qovdu və meydançaya qaytardı

Qərar 15 dəqiqə sonra dəyişdirildi

Avropa çempionatı: Kandelaki və Abbasov bürünc medal uğrunda yarışacaqlar - YENİLƏNİB + VİDEO
20 Aprel 21:37
Güləş

Avropa çempionatı: Kandelaki və Abbasov bürünc medal uğrunda yarışacaqlar - YENİLƏNİB + VİDEO

Hər iki idmançımız yarımfinalda uduzsa da, medal şansını qoruyur
Qurban Qurbanov və Həsrət Cəfərov Avropa çempionatının finalına yüksəldilər - YENİLƏNİB + FOTO/VİDEO
21 Aprel 20:14
Güləş

Qurban Qurbanov və Həsrət Cəfərov Avropa çempionatının finalına yüksəldilər - YENİLƏNİB + FOTO/VİDEO

Avropa çempionatı aprelin 26-da başa çatacaq
Azərbaycan Kuboku: “Sabah” 2:1 hesablı qələbə ilə finala çıxdı - YENİLƏNİB + FOTO/VİDEO
22 Aprel 22:06
Futbol

Azərbaycan Kuboku: “Sabah” 2:1 hesablı qələbə ilə finala çıxdı - YENİLƏNİB + FOTO/VİDEO

Tərəflər arasında baş tutan ilk görüşdə qollu heç-heçə qeydə alınmışdı