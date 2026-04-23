23 Aprel 2026
Edin Terziç “Atletik”in yeni baş məşqçisi olacaq

23 Aprel 2026 20:12
Dortmund “Borussiya”sının sabiq baş məşqçisi Edin Terziçin yeni iş yeri müəyyənləşib. Almaniyalı mütəxəssis gələn mövsümdən etibarən İspaniya təmsilçisi “Atletik”ə rəhbərlik edəcək.

İdman.Biz xəbər verir ki, bask klubu rəhbərliyi artıq Terziçlə prinsipial razılığa gəlib. O, mövsümün sonunda vəzifəsindən ayrılacaq Ernesto Valverdeni əvəz edəcək.

Qeyd edək ki, “Atletik”in hazırkı çalışdırıcısı Ernesto Valverde hələ mart ayında mövsüm başa çatdıqdan sonra klubdan gedəcəyini rəsmən açıqlamışdı. Terziç isə son olaraq çalışdırdığı “Borussiya”nı Çempionlar Liqasının finalına qədər yüksəltməyi bacarmışdı.

