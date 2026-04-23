“Sabah” Rəvan Həmzəzadəni özü ilə aparacaq?!

Ötən gün Bizon Azərbaycan kubokunun 1/2 final mərhələsi çərçivəsində baş tutan “Sabah” - “Qarabağ” (2:1) qarşılaşması ətrafında davam edən müzakirələr səngimir.

“Qarabağ” klubunun sadiq azarkeşi kimi tanınan Milli Məclisin deputatı Aqil Abbasın qol.az-da kubok oyunu haqqında yazısı dərc olunub.

Həmin yazını təqdim edirik:

Heç kim “Sabah”ın çempionluğuna və oyunlarına kölgə salmaq istəmir. Əksinə, “Qarabağ”la rəqabət aparacaq bir komandanın olması futbolumuzun inkişafı deməkdir.

“Qarabağ”la oyunda da “Sabah” gözəl və ağıllı oyun nümayiş etdirdi. Amma nədənsə hakim Rəvan Həmzəzadə “Sabah”ın halal işinə haram qatdı. Haramlıq isə heç kimə heç vaxt xeyir verə bilməz.

“Sabah”a Avropa Çempionlar Liqasında uğurlar arzulayırıq. Amma onu dəqiq bilmirik ki, klub onun halal işinə haram qatan hakim Rəvan Həmzəzadəni özü ilə aparacaqmı?! Klubun bu Çempionlar Liqasında oyunlarında hakimliyi ona tapşıracaqlarmı?

Kor da bilir Əlifin şoru duzsuzdu, Rəvan Həmzəzadə şükürlər ki, kor deyil, amma Əlifin şorunun duzsuz olduğunu görmür.

Nə isə…

Onu da bilirik ki, Qurban Qurbanov və komandası yenə Avropa çempionatlarında öz sözünü deyəcək, Rəvan Həmzəzadə istəsə də, istəməsə də.

Mart, gözünə barmağım, yaza çıxdı oğlağım.

Və bir də onu deyim ki, “Qarabağ”ın hər il çempion olmaq öhdəliyi yoxdur. Dilxor olma, “Qarabağ”, biz həmişə səninləyik – udanda da, uduzanda da, çempion olsan da, olmasan da.

Qurban Qurbanovun soyuqqanlılığına qibtə edirəm.

Vaqif Cəbrayılzadənin gözəl bir şeiri var:

Ax, zalım dostlar,
zalım qardaşlar
fələyin zülmünə düşəndən bəri
kimin nə vecinə ki,
anamın əziziyəm,
kimin nə vecinə ki,
anam yalvarır göyə.
O qarasaç Allahım,
o gödəkboy Allahım
susub,
qorumur məni.
Bir də baxıb
görürsən ki,
bir boynuyoğun,
bir yekəqarın
üzündə bir şillə yeri
durub gözləyir səni.
Amma
bir boynuyoğun,
bir yekəqarını
döymək
mənə bir az çətindi
bir şilləlik canım var.
Ax, zalım dostlar,
zalım qardaşlar.

İndi Rəvan Həmzəzadənin… Nə isə…

Mövzu üzrə digər xəbərlər

Lamin Yamal DÇ-2026-nı buraxa bilər? - YENİLƏNİB + FOTO
17:01
Futbol

Lamin Yamal DÇ-2026-nı buraxa bilər? - YENİLƏNİB + FOTO

Həkim Yamalın dünya çempionatının heyətinə düşməsinin az ehtimal olunduğunu bildirib
“Atletiko” Qrizmana əvəzləyici tapıb
16:11
Futbol

“Atletiko” Qrizmana əvəzləyici tapıb

Madrid klubu “Borussiya”nın futbolçusunu azad agent kimi transfer etmək niyyətindədir
Arda Güler mövsümü vaxtından əvvəl başa vurdu
15:29
Futbol

Arda Güler mövsümü vaxtından əvvəl başa vurdu

Zədəsinin gözləniləndən daha ciddi olduğu bildirilib
“Qalatasaray” Türkiyə Futbol Federasiyası ilə əlaqələri dayandırdı
15:15
Futbol

“Qalatasaray” Türkiyə Futbol Federasiyası ilə əlaqələri dayandırdı

Dursun Özbek federasiyanın hazırkı rəhbərliyi ilə münasibətlərin dondurulduğunu açıqladı
"Başakşehir" özbəkistanlı hücumçunun bütün hüquqlarını əldə etdi
15:00
Futbol

"Başakşehir" özbəkistanlı hücumçunun bütün hüquqlarını əldə etdi

Eldor Şomurodov “Roma”ya qayıtmayacaq
Rəşad Məcidlə Balakişi Qasımov “Qarabağ”a görə “atışdı”
14:45
Azərbaycan futbolu

Rəşad Məcidlə Balakişi Qasımov “Qarabağ”a görə “atışdı” - FOTO

Sosial şəbəkələrdə futbolun emosional və ictimai tərəfi ön plana çıxdı

Ən çox oxunanlar

AFFA oyununda hakim səhvən futbolçunu qovdu və meydançaya qaytardı
21 Aprel 01:37
Azərbaycan futbolu

AFFA oyununda hakim səhvən futbolçunu qovdu və meydançaya qaytardı

Qərar 15 dəqiqə sonra dəyişdirildi

Avropa çempionatı: Kandelaki və Abbasov bürünc medal uğrunda yarışacaqlar - YENİLƏNİB + VİDEO
20 Aprel 21:37
Güləş

Avropa çempionatı: Kandelaki və Abbasov bürünc medal uğrunda yarışacaqlar - YENİLƏNİB + VİDEO

Hər iki idmançımız yarımfinalda uduzsa da, medal şansını qoruyur
Qurban Qurbanov və Həsrət Cəfərov Avropa çempionatının finalına yüksəldilər - YENİLƏNİB + FOTO/VİDEO
21 Aprel 20:14
Güləş

Qurban Qurbanov və Həsrət Cəfərov Avropa çempionatının finalına yüksəldilər - YENİLƏNİB + FOTO/VİDEO

Avropa çempionatı aprelin 26-da başa çatacaq
Azərbaycan Kuboku: “Sabah” 2:1 hesablı qələbə ilə finala çıxdı - YENİLƏNİB + FOTO/VİDEO
22 Aprel 22:06
Futbol

Azərbaycan Kuboku: “Sabah” 2:1 hesablı qələbə ilə finala çıxdı - YENİLƏNİB + FOTO/VİDEO

Tərəflər arasında baş tutan ilk görüşdə qollu heç-heçə qeydə alınmışdı