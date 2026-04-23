23 Aprel 2026
Azərbaycan Kuboku: “Zirə” üçüncü, “Sabah” ikinci dəfə finalda oynayacaq

23 Aprel 2026 17:25
Azərbaycan Kuboku: "Zirə" üçüncü, "Sabah" ikinci dəfə finalda oynayacaq

“Zirə” Bizon Azərbaycan Kubokunun finalında üçüncü, “Sabah” isə ikinci dəfə iştirak edəcək.

İdman.Biz xəbər verir ki, bu barədə Peşəkar Futbol Liqası məlumat yayıb.

“Zirə” yarımfinalda “Turan Tovuz”u (2:0, 0:0), “Sabah” isə “Qarabağ”ı (2:2, 2:1) mübarizədən kənarlaşdırıb. Qəsəbə klubu tarixində üçüncü dəfə finala yüksəlib. Zirənin eyniadlı təmsilçisi 2021/2022 və 2023/2024 mövsümlərində həlledici matçın iştirakçısı olub.

“Sabah” isə həm tarixində, həm də ardıcıl ikinci dəfə finalda oynayacaq. Ötən mövsümün qalibi titulunu qorumağa çalışacaq. Mayın 13-də üz-üzə gələcək rəqiblər əvvəlki final oyunlarında eyni komanda - “Qarabağ” ilə qarşılaşıblar.

Ümumilikdə isə 1992-ci ildən keçirilən yarışda 19 komanda finalda oynayıb: “Qarabağ” - 12, “Neftçi” - 11, “Şamaxı” - 6, “Xəzər Lənkəran”, “Qəbələ” - 5, “Kəpəz” - 4, “Bakı”, “Zirə” - 3, “Kür Nur”, “Şəmkir”, “Sumqayıt”, “Sabah” - 2, “İnşaatçı”, “Şəfa”, Xəzri”, “MKT-Araz”, “Karvan”, “Xəzər” L, “İnşaatçı” - 1.

"Zirə"nin qapıçısı: "Finala tam haqq edərək çıxmışıq" - MÜSAHİBƏ
18:39
Futbol

“Zirə”nin qapıçısı: “Finala tam haqq edərək çıxmışıq” - MÜSAHİBƏ

Tyaqo Silva final və rəqib barədə fikirlərini bölüşüb
Elgiz Kərəmli: "Çempionatın sonuna doğru gərginlik artır"
18:02
Azərbaycan futbolu

Elgiz Kərəmli: “Çempionatın sonuna doğru gərginlik artır”

Gənc mütəxəssis Liqanın 23-cü turunda MOİK-i məğlub etdiyi matç barədə fikirlərini bölüşüb
"Kəpəz" bu mövsüm Gəncədə oynaya bilməyəcək, FIFA stadionu mayda təftiş edəcək
17:47
Azərbaycan futbolu

“Kəpəz” bu mövsüm Gəncədə oynaya bilməyəcək, FIFA stadionu mayda təftiş edəcək

“Kəpəz”in Gəncə stadionuna dönüşü 2026/2027 mövsümünə planlaşdırılıb
"Sabah" Rəvan Həmzəzadəni özü ilə aparacaq?!
15:56
Futbol

“Sabah” Rəvan Həmzəzadəni özü ilə aparacaq?!

Deputat oyunda hakim qərarlarını tənqid edib
Rəşad Məcidlə Balakişi Qasımov "Qarabağ"a görə "atışdı"
14:45
Azərbaycan futbolu

Rəşad Məcidlə Balakişi Qasımov “Qarabağ”a görə “atışdı” - FOTO

Sosial şəbəkələrdə futbolun emosional və ictimai tərəfi ön plana çıxdı
"Qarabağ"ın qapıçısı: "Təmiz penalti idi" - MÜSAHİBƏ
14:17
Futbol

“Qarabağ”ın qapıçısı: “Təmiz penalti idi” - MÜSAHİBƏ

Fabian Buntiç oyundan sonra matçı dəyərləndirib

AFFA oyununda hakim səhvən futbolçunu qovdu və meydançaya qaytardı
21 Aprel 01:37
Azərbaycan futbolu

AFFA oyununda hakim səhvən futbolçunu qovdu və meydançaya qaytardı

Qərar 15 dəqiqə sonra dəyişdirildi

Avropa çempionatı: Kandelaki və Abbasov bürünc medal uğrunda yarışacaqlar - YENİLƏNİB + VİDEO
20 Aprel 21:37
Güləş

Avropa çempionatı: Kandelaki və Abbasov bürünc medal uğrunda yarışacaqlar - YENİLƏNİB + VİDEO

Hər iki idmançımız yarımfinalda uduzsa da, medal şansını qoruyur
Qurban Qurbanov və Həsrət Cəfərov Avropa çempionatının finalına yüksəldilər - YENİLƏNİB + FOTO/VİDEO
21 Aprel 20:14
Güləş

Qurban Qurbanov və Həsrət Cəfərov Avropa çempionatının finalına yüksəldilər - YENİLƏNİB + FOTO/VİDEO
Avropa çempionatı aprelin 26-da başa çatacaq

Avropa çempionatı aprelin 26-da başa çatacaq
Azərbaycan Kuboku: "Sabah" 2:1 hesablı qələbə ilə finala çıxdı - YENİLƏNİB + FOTO/VİDEO
22 Aprel 22:06
Futbol

Azərbaycan Kuboku: “Sabah” 2:1 hesablı qələbə ilə finala çıxdı - YENİLƏNİB + FOTO/VİDEO

Tərəflər arasında baş tutan ilk görüşdə qollu heç-heçə qeydə alınmışdı