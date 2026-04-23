Elgiz Kərəmli: “Çempionatın sonuna doğru gərginlik artır”

23 Aprel 2026 18:02
Elgiz Kərəmli: “Çempionatın sonuna doğru gərginlik artır”

“Çempionatın sonuna doğru gərginlik daha da artır. MOİK çempionatın güclü kollektivlərindən biridir”.

Bu sözləri “Şəfa”nın baş məşqçisi Elgiz Kərəmli deyib.

Gənc mütəxəssis Liqanın 23-cü turunda MOİK-i məğlub etdiyi matç barədə fikirlərini bölüşüb.

“İlk hissədə oyun bərabər səviyyədə keçdi, hər iki komandanın qol imkanları oldu. İkinci yarıda isə futbolçularımız daha inamlı çıxış etdilər və daha fəal olduqları üçün rəqib üzərində üstünlük qura bildik. Çempionluğu artıq təmin etdiyimizi demək hələ tezdir, lakin bu qələbə ilə çempionluğa doğru böyük bir addım atmış olduq. Növbəti turda rəqibimiz “Şimal” bizə qarşı “dişini” göstərəcək. Onlar liqada mövqeyini qorumaq istəyir. Bunu nəzərə alsaq, oyunun heç də asan keçməyəcəyi gözləmək olar. Biz isə qalib gələrək rəqiblərin xal itirməsini gözləyəcəyik ki, çempionluğu daha erkən qeyd edə bilək. Heyətdə müqaviləsi başa çatan futbolçularımız var, amma çempionluq rəsmiləşəndən sonra isə bu məsələləri daha ətraflı müzakirə edəcəyik”, - deyə o, sport24.az-a açıqlamasında deyib​.

Qeyd edək ki, “Şəfa” - MOİK qarşılaşması meydan sahiblərinin 3:0 hesablı qələbəsi ilə başa çatıb.

Mövzu üzrə digər xəbərlər

“Zirə”nin qapıçısı: “Finala tam haqq edərək çıxmışıq” - MÜSAHİBƏ
18:39
Futbol

“Zirə”nin qapıçısı: “Finala tam haqq edərək çıxmışıq” - MÜSAHİBƏ

Tyaqo Silva final və rəqib barədə fikirlərini bölüşüb
“Kəpəz” bu mövsüm Gəncədə oynaya bilməyəcək, FIFA stadionu mayda təftiş edəcək
17:47
Azərbaycan futbolu

“Kəpəz” bu mövsüm Gəncədə oynaya bilməyəcək, FIFA stadionu mayda təftiş edəcək

“Kəpəz”in Gəncə stadionuna dönüşü 2026/2027 mövsümünə planlaşdırılıb
Azərbaycan Kuboku: “Zirə” üçüncü, “Sabah” ikinci dəfə finalda oynayacaq
17:25
Azərbaycan futbolu

Azərbaycan Kuboku: “Zirə” üçüncü, “Sabah” ikinci dəfə finalda oynayacaq

Ümumilikdə isə 1992-ci ildən keçirilən yarışda 19 komanda finalda oynayıb
“Sabah” Rəvan Həmzəzadəni özü ilə aparacaq?!
15:56
Futbol

“Sabah” Rəvan Həmzəzadəni özü ilə aparacaq?!

Deputat oyunda hakim qərarlarını tənqid edib
Rəşad Məcidlə Balakişi Qasımov “Qarabağ”a görə “atışdı”
14:45
Azərbaycan futbolu

Rəşad Məcidlə Balakişi Qasımov “Qarabağ”a görə “atışdı” - FOTO

Sosial şəbəkələrdə futbolun emosional və ictimai tərəfi ön plana çıxdı
“Qarabağ”ın qapıçısı: “Təmiz penalti idi” - MÜSAHİBƏ
14:17
Futbol

“Qarabağ”ın qapıçısı: “Təmiz penalti idi” - MÜSAHİBƏ

Fabian Buntiç oyundan sonra matçı dəyərləndirib

Ən çox oxunanlar

AFFA oyununda hakim səhvən futbolçunu qovdu və meydançaya qaytardı
21 Aprel 01:37
Azərbaycan futbolu

AFFA oyununda hakim səhvən futbolçunu qovdu və meydançaya qaytardı

Qərar 15 dəqiqə sonra dəyişdirildi

Avropa çempionatı: Kandelaki və Abbasov bürünc medal uğrunda yarışacaqlar - YENİLƏNİB + VİDEO
20 Aprel 21:37
Güləş

Avropa çempionatı: Kandelaki və Abbasov bürünc medal uğrunda yarışacaqlar - YENİLƏNİB + VİDEO

Hər iki idmançımız yarımfinalda uduzsa da, medal şansını qoruyur
Qurban Qurbanov və Həsrət Cəfərov Avropa çempionatının finalına yüksəldilər - YENİLƏNİB + FOTO/VİDEO
21 Aprel 20:14
Güləş

Qurban Qurbanov və Həsrət Cəfərov Avropa çempionatının finalına yüksəldilər - YENİLƏNİB + FOTO/VİDEO

Avropa çempionatı aprelin 26-da başa çatacaq
Azərbaycan Kuboku: “Sabah” 2:1 hesablı qələbə ilə finala çıxdı - YENİLƏNİB + FOTO/VİDEO
22 Aprel 22:06
Futbol

Azərbaycan Kuboku: “Sabah” 2:1 hesablı qələbə ilə finala çıxdı - YENİLƏNİB + FOTO/VİDEO

Tərəflər arasında baş tutan ilk görüşdə qollu heç-heçə qeydə alınmışdı