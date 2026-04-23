23 Aprel 2026
AZ

Qurban Qurbanov: “Bəzən hakimlərə yazığım gəlir”

Futbol
Xəbərlər
23 Aprel 2026 00:05
174
Azərbaycan kubokunun 1/2 final mərhələsinin cavab qarşılaşması çərçivəsində keçirilən “Qarabağ” - “Sabah” matçından sonra ağdamlıların baş məşqçisi Qurban Qurbanov mətbuat konfransında jurnalistlərin suallarını cavablandırıb.

İdman.Biz xəbər verir ki, təcrübəli mütəxəssis rəqibi təbrik edərək oyunun gərginliyindən və mübahisəli hakim qərarlarından danışıb.

Qarşılaşmanın taleyini həll edən penalti epizoduna toxunan baş məşqçi hakimlərin psixoloji durumuna diqqət çəkib:

“Topun ələ dəydiyini görmək olurdu, epizodu penalti kimi gördüm. Amma son saniyədə belə qərarlar gərginliyi artırır. Hakimlərə o qədər basqı olur ki, bəzən onlara yazığım gəlir. Səhv etməkdən qorxurlar, həyəcanları yüksək olur. Bu il hakimlər üçün sanki kabusdur, sanki başlarını itiriblər”.

Titulsuz keçən mövsüm və komandanın fiziki durumu barədə danışan mütəxəssis yorğunluğun əsas amil olduğunu bildirib:

“2021-ci ildə də titulsuz qalmışdıq, belə hallar normaldır. Çempionlar Liqası bizi çox yordu, sanki suyumuz çıxdı. Avropanın böyük klublarında, məsələn, “Liverpul”da da belə enişlər yaşanır. Premyer Liqaya tam köklənə bilmədik, amma ciddi narahatlığım yoxdur, çatışmayan cəhətləri bilirəm”.

Qurban Qurbanov hakim Rəvan Həmzəzadənin qərarını da tənqid edib:

“Hakimə dedim ki, bu qırmızı vərəqə sənin hakimliyinə yaraşmadı. Bu cür oyunda belə qırmızı vərəqə vermək çox sərt qərardır. Belə səhvlər bizi böyüdür. Nəriman Axundzadənin bir epizodu var idi, həmin epizod onu böyütdü. Lakin sonra ona çox təzyiqlər oldu. İndi hakimlik də səhvlərdən böyüməlidir”.

Heyətdəki dəyişikliklərə toxunan məşqçi, Mateus Silvanı mərkəz müdafiəçisi kimi inkişaf etdirmək istədiyi üçün ona şans verdiyini, Bədavi Hüseynovun oynamamasının səbəblərinin isə klub daxilində qalacağını qeyd edib. Qapıçı Fabian Koxalskinin mümkün gedişi ilə bağlı isə hazırda rəsmi təklif olmadığını və müqaviləsinin davam etdiyini vurğulayıb.

İdman.Biz
Məqalədə:

Mövzu üzrə digər xəbərlər

Türkiyə kuboku: “Fənərbağça”dan sonra “Qalatasaray” da kuboka vida etdi - VİDEO
01:12
Futbol

Türkiyə kuboku: “Fənərbağça”dan sonra “Qalatasaray” da kuboka vida etdi - VİDEO

Volkan Demirelin rəhbərlik etdiyi “Gənclərbirliyi” yarımfinala yüksəlib
Almaniya Kuboku: “Bavariya” “Bayer”ə qalib gələrək finala yüksəlib - VİDEO
01:02
Futbol

Almaniya Kuboku: “Bavariya” “Bayer”ə qalib gələrək finala yüksəlib - VİDEO

Harri Keyn və Luis Diasın qolları münxenlilərə qələbə qazandırıb
La Liqa: “Real Sosyedad” öz meydanında uduzub
00:37
Futbol

La Liqa: “Real Sosyedad” öz meydanında uduzub

Yarımmüdafiəçi Yon Qorrotksateqi avtoqol müəllifi olub
Yamal “Selta” ilə oyunda penaltidən sonra zədələnib - VİDEO
00:30
Futbol

Yamal “Selta” ilə oyunda penaltidən sonra zədələnib - VİDEO

“Barselona”nın gənc ulduzu qol sevincini tam yaşaya bilməyib
Valdas Dambrauskas: “Hakim qərarlarından bu qədər danışıldığını görməmişəm”
00:22
Futbol

Valdas Dambrauskas: “Hakim qərarlarından bu qədər danışıldığını görməmişəm”

“Sabah”ın baş məşqçisi finala yüksəldikləri oyundan sonra referilərin səviyyəsindən narazılığını bildirib
Eskort qalmaqalındakı futbolçuların bəzilərinin adları məlum oldu
22 Aprel 23:58
Futbol

Eskort qalmaqalındakı futbolçuların bəzilərinin adları məlum oldu

Prokurorluq “Ma.De.” şirkəti vasitəsilə təşkil olunan gizli seansları və ödənişləri araşdırır

Ən çox oxunanlar

AFFA oyununda hakim səhvən futbolçunu qovdu və meydançaya qaytardı
21 Aprel 01:37
Azərbaycan futbolu

AFFA oyununda hakim səhvən futbolçunu qovdu və meydançaya qaytardı

Qərar 15 dəqiqə sonra dəyişdirildi

Avropa çempionatı: Kandelaki və Abbasov bürünc medal uğrunda yarışacaqlar - YENİLƏNİB + VİDEO
20 Aprel 21:37
Güləş

Avropa çempionatı: Kandelaki və Abbasov bürünc medal uğrunda yarışacaqlar - YENİLƏNİB + VİDEO

Hər iki idmançımız yarımfinalda uduzsa da, medal şansını qoruyur
Qurban Qurbanov və Həsrət Cəfərov Avropa çempionatının finalına yüksəldilər - YENİLƏNİB + FOTO/VİDEO
21 Aprel 20:14
Güləş

Qurban Qurbanov və Həsrət Cəfərov Avropa çempionatının finalına yüksəldilər - YENİLƏNİB + FOTO/VİDEO

Avropa çempionatı aprelin 26-da başa çatacaq
Azərbaycan Kuboku: “Sabah” 2:1 hesablı qələbə ilə finala çıxdı - YENİLƏNİB + VİDEO
22 Aprel 22:06
Futbol

Azərbaycan Kuboku: “Sabah” 2:1 hesablı qələbə ilə finala çıxdı - YENİLƏNİB + VİDEO

Tərəflər arasında baş tutan ilk görüşdə qollu heç-heçə qeydə alınmışdı