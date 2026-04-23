Yamal “Selta” ilə oyunda penaltidən sonra zədələnib - VİDEO

İspaniyanın “Barselona” futbol komandasının gənc hücumçusu Lamin Yamal La Liqanın 33-cü turu çərçivəsində keçirilən “Selta” ilə qarşılaşmada xoşagəlməz hadisə ilə üzləşib.
İdman.Biz xəbər verir ki, istedadlı futbolçu 40-cə dəqiqəsində komandasının xeyrinə təyin olunan penalti zərbəsini dəqiq yerinə yetirdikdən dərhal sonra zədə alıb. Qolun sevincini qeyd etdiyi anda ayağında ağrı hiss edən Yamal oyunu davam etdirə bilməyib.
Klubun tibbi heyətinin ilkin müayinəsindən sonra futbolçunun vəziyyəti barədə daha dəqiq məlumat veriləcəyi gözlənilir.