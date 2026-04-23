La Liqa: “Real Sosyedad” öz meydanında uduzub

İspaniya La Liqasının 33-cü turu çərçivəsində keçirilən matçda “Real Sosyedad” doğma meydanda “Xetafe”ni qəbul edib. Qarşılaşma qonaqların 1:0 hesablı qələbəsi ilə yekunlaşıb.
İdman.Biz xəbər verir ki, oyunda yeganə qol 29-cu dəqiqədə vurulub. “Real Sosyedad”ın yarımmüdafiəçisi Yon Qorrotksateqi avtoqol müəllifi olub.
İspaniya çempionatında 32 oyundan sonra 42 xal toplayan “Real Sosyedad” turnir cədvəlinin səkkizinci pilləsində qərarlaşıb. Aktivində 44 xal olan “Xetafe” isə altıncı yerdədir.
Növbəti turda “Real Sosyedad” aprelin 26-da səfərdə “Rayo Valyekano” ilə qarşılaşacaq. “Xetafe” isə bir gün əvvəl öz evində “Barselona”nı sınağa çəkəcək.