AFFA-dan “Neftçi”nin etirazına səbəb olan hakimə ağır cəza

21 Aprel 2026 13:02
AFFA-dan “Neftçi”nin etirazına səbəb olan hakimə ağır cəza

Azərbaycan Premyer Liqasının 28 turunda keçirilən “Zirə” - “Neftçi” matçının 90+4-cü dəqiqəsində meydan sahiblərinin vurduğu qol zamanı oyundankənar vəziyyət olduğu halda, epizoda müdaxilə etməyən VAR hakimi Nicat İsmayıllı cəzalandırılıb.

İdman.Biz teleqraf.az-a istinadən xəbər verir ki, N.İsmayıllı üçün artıq 2025/2026-cı il mövsümü başa çatıb.

Sözügedən qarşılaşmada matçın baş hakimi İnqilab Məmmədovu VAR-a çağırmayan, epizoda təqdim olunan görüntüyə görə yox, öz düşüncəsi ilə reaksiya bildirən ədalət təmsilçisinin bu davranışı qəbuledilməz hesab olunub.

Nəticədə o, mövsümün sonunadək bütün yarışlardan kənarlaşdırılıb.

Qeyd edək ki, VAR hakiminin epizoda müdaxilə etməməsi nəticəsində gərginlik yaranmış, nəticədə “Neftçi”nin baş məşqçisi Yuri Vernidub, köməkçisi Dmitro Kara-Mustafa, eləcə də futbolçusu Breno Almeyda qarşısında qırmızı vərəqə görmüşdü. Bu olaylar “Neftçi”nin 26200 manat cərimələnməsi ilə nəticələnib.

Bundan başqa, qarşılaşmadan sonra matçın yan xətt hakimi Namiq Hüseynovun avtomobilinə naməlum şəxslər tərəfindən ziyan vurulub. Buna görə isə “Zirə” klubu cərimələnib.

Mövzu üzrə digər xəbərlər

“Neftçi” hakim səhvinə görə 26 200 manat cərimələnib
12:33
Futbol

“Neftçi” hakim səhvinə görə 26 200 manat cərimələnib

Bu barədə AFFA İntizam Komitəsi qərar çıxarıb
“Qarabağ” və “Sabah”a azarkeşlərə görə 5000 manatlıq CƏZA
12:28
Futbol

“Qarabağ” və “Sabah”a azarkeşlərə görə 5000 manatlıq CƏZA

Cari mövsümdə eyni halın təkrarı cəzanı ağırlaşdırıb
Premyer Liqanın bombardiri “Qarabağ”la kubok oyununu buraxa bilər
12:26
Futbol

Premyer Liqanın bombardiri “Qarabağ”la kubok oyununu buraxa bilər

Premyer Liqanın bombardiri ilə bağlı son qərarı həkimlər verəcək
Erlinq Holand Qabriel ilə qarşıdurmadan sonra yaşananları açıqlayıb
11:58
Futbol

Erlinq Holand Qabriel ilə qarşıdurmadan sonra yaşananları açıqlayıb

Norveçli hücumçu İPL-dəki sərt mübarizəyə toxunub
Lamin Yamal uğurunu fastfudla qeyd etdi
11:42
Futbol

Lamin Yamal uğurunu fastfudla qeyd etdi

Futbolçu dünyanın ən yaxşı gənc idmançısı seçilib

Napoleon Fransa klublarının hədəfində
11:12
Futbol

Napoleon Fransa klublarının hədəfində

Yakob Napoleon hazırda Belçika klubunda çıxış edir

Avropa çempionatı: Kandelaki və Abbasov bürünc medal uğrunda yarışacaqlar - YENİLƏNİB + VİDEO
20 Aprel 21:37
Güləş

Avropa çempionatı: Kandelaki və Abbasov bürünc medal uğrunda yarışacaqlar - YENİLƏNİB + VİDEO

Hər iki idmançımız yarımfinalda uduzsa da, medal şansını qoruyur
AFFA oyununda hakim səhvən futbolçunu qovdu və meydançaya qaytardı
01:37
Azərbaycan futbolu

AFFA oyununda hakim səhvən futbolçunu qovdu və meydançaya qaytardı

Qərar 15 dəqiqə sonra dəyişdirildi

Azərbaycan Premyer Liqası: “Sabah” azlıqda qalsa da qələbəni əldən vermədi - YENİLƏNİB + VİDEO
18 Aprel 21:35
Futbol

Azərbaycan Premyer Liqası: “Sabah” azlıqda qalsa da qələbəni əldən vermədi - YENİLƏNİB + VİDEO

Etiraza görə "Sabah"ın baş məşqçisi Valdas Dambrauskas və köməkçisi də sarı vərəqə ilə cəzalandırılıb
Qadın voleybolçuların Yüksək Liqasının qalibləri mükafatlandırılıb - YENİLƏNİB + FOTO/VİDEO
19 Aprel 21:52
Voleybol

Qadın voleybolçuların Yüksək Liqasının qalibləri mükafatlandırılıb - YENİLƏNİB + FOTO/VİDEO

“Turan” çempionluq kubokunu qaldırdı