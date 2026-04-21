21 Aprel 2026 11:58
Erlinq Holand Qabriel ilə qarşıdurmadan sonra yaşananları açıqlayıb

“Mançester Siti”nin hücumçusu Erlinq Holand İngiltərə Premyer Liqasının 33-cü turunda “Arsenal” üzərində qazanılan 2:1 hesablı qələbədən sonra London klubunun müdafiəçisi Qabriel Maqalyaynşlə yaşadığı qarşıdurmadan və sevgilisinin buna reaksiyası barədə danışıb.

İdman.Biz xəbər verir ki, Holandın açıqlamasını Britaniya mətbuatı yayıb.

Xatırladaq ki, oyunun ikinci hissəsində epizodların birində Maqalyaynş hətta Holandın formasını cırıb.

Norveçli bombardir zarafatla bildirib ki, bu hal onun sevgilisində müəyyən şübhələr yarada bilər.

“Görünür, mənim formamı bir az cırdılar! Üstəlik, buna görə faul da verilmədi - bu günlərin İngiltərə Premyer Liqası belədir! Burada bir az sərtlik var. Çoxlu təkbətək mübarizələr gedir. Çoxlu cızıqlar olur və onların bəziləri mənim sevgilimə heç də xoş gəlmir, çünki bir az qəribə görünür! Amma reallıq budur”, - deyə Holand bildirib.

Bu oyundan sonra “Mançester Siti” 67 xalla turnir cədvəlinin ikinci pilləsində qərarlaşıb. “Arsenal” isə 70 xalla birinci yerdədir.

Mövzu üzrə digər xəbərlər

AFFA-dan “Neftçi”nin etirazına səbəb olan hakimə ağır cəza
13:02
Futbol

AFFA-dan “Neftçi”nin etirazına səbəb olan hakimə ağır cəza

Nəticədə o, mövsümün sonunadək bütün yarışlardan kənarlaşdırılıb
“Neftçi” hakim səhvinə görə 26 200 manat cərimələnib
12:33
Futbol

“Neftçi” hakim səhvinə görə 26 200 manat cərimələnib

Bu barədə AFFA İntizam Komitəsi qərar çıxarıb
“Qarabağ” və “Sabah”a azarkeşlərə görə 5000 manatlıq CƏZA
12:28
Futbol

“Qarabağ” və “Sabah”a azarkeşlərə görə 5000 manatlıq CƏZA

Cari mövsümdə eyni halın təkrarı cəzanı ağırlaşdırıb
Premyer Liqanın bombardiri “Qarabağ”la kubok oyununu buraxa bilər
12:26
Futbol

Premyer Liqanın bombardiri “Qarabağ”la kubok oyununu buraxa bilər

Premyer Liqanın bombardiri ilə bağlı son qərarı həkimlər verəcək
Lamin Yamal uğurunu fastfudla qeyd etdi
11:42
Futbol

Lamin Yamal uğurunu fastfudla qeyd etdi

Futbolçu dünyanın ən yaxşı gənc idmançısı seçilib

Napoleon Fransa klublarının hədəfində
11:12
Futbol

Napoleon Fransa klublarının hədəfində

Yakob Napoleon hazırda Belçika klubunda çıxış edir

Ən çox oxunanlar

Avropa çempionatı: Kandelaki və Abbasov bürünc medal uğrunda yarışacaqlar - YENİLƏNİB + VİDEO
20 Aprel 21:37
Güləş

Avropa çempionatı: Kandelaki və Abbasov bürünc medal uğrunda yarışacaqlar - YENİLƏNİB + VİDEO

Hər iki idmançımız yarımfinalda uduzsa da, medal şansını qoruyur
AFFA oyununda hakim səhvən futbolçunu qovdu və meydançaya qaytardı
01:37
Azərbaycan futbolu

AFFA oyununda hakim səhvən futbolçunu qovdu və meydançaya qaytardı

Qərar 15 dəqiqə sonra dəyişdirildi

Azərbaycan Premyer Liqası: “Sabah” azlıqda qalsa da qələbəni əldən vermədi - YENİLƏNİB + VİDEO
18 Aprel 21:35
Futbol

Azərbaycan Premyer Liqası: “Sabah” azlıqda qalsa da qələbəni əldən vermədi - YENİLƏNİB + VİDEO

Etiraza görə "Sabah"ın baş məşqçisi Valdas Dambrauskas və köməkçisi də sarı vərəqə ilə cəzalandırılıb
Qadın voleybolçuların Yüksək Liqasının qalibləri mükafatlandırılıb - YENİLƏNİB + FOTO/VİDEO
19 Aprel 21:52
Voleybol

Qadın voleybolçuların Yüksək Liqasının qalibləri mükafatlandırılıb - YENİLƏNİB + FOTO/VİDEO

“Turan” çempionluq kubokunu qaldırdı