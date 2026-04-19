Bundesliqa: “Frayburq”un qalibiyyət seriyası davam edir

“Frayburq” Almaniya Bundesliqasının 30-cu turunda öz meydanında “Haydenhaym”ı qəbul edib. Qarşılaşma meydan sahiblərinin 2:1 hesablı qələbəsi ilə başa çatıb.
İdman.Biz xəbər verir ki, oyunun 24-cü dəqiqəsində Yoan Manzambi “Frayburq”u hesabda irəli çıxarıb. Qonaqlar 58-ci dəqiqədə Budu Zivzivadzenin qolu ilə tarazlığı bərpa etsələr də, 83-cü dəqiqədə Maksimilian Eqqeştayn vurduğu qolla komandasına üç xal qazandırıb.
Bununla da bütün turnirlər daxil olmaqla qələbə seriyasını dörd matça çatdıran “Frayburq” xallarını 43-ə yüksəldərək turnir cədvəlində yeddinci sıraya qalxıb. 19 xalı olan “Haydenhaym” isə sonuncu - 18-ci pillədə qərarlaşıb.