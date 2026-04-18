18 Aprel 2026
“Milan” Kot-d'İvuarlı müdafiəçini sıralarına qatmaq istəyir

18 Aprel 2026 16:01
“Milan” Kot-d'İvuarlı müdafiəçini sıralarına qatmaq istəyir

İtaliyanın “Milan” klubu Portuqaliya çempionatının ən yaxşı müdafiəçilərindən biri hesab olunan Ousmane Diomande ilə maraqlanır.

İdman.Biz xəbər verir ki, mənbə yazır ki, İtaliya klubunun nümayəndələri artıq “Sportinq” rəhbərliyi ilə mümkün transferlə bağlı ilkin maraq göstəriblər.

Ousmane Diomande 2023-cü ildən Lissabon klubunun formasını geyinir və bu müddətdə Primer Liqanın ən seçilən müdafiəçilərindən birinə çevrilib.

Transfermarkt portalının məlumatına görə, 22 yaşlı futbolçunun hazırkı bazar dəyəri 45 milyon avro təşkil edir.

Cari mövsümdə Diomande 25 oyunda iştirak edib, 1 qol vurub və 6 sarı vərəqə alıb. Onun “Sportinq”lə müqaviləsi 2030-cu ilin yayına qədər qüvvədədir.

