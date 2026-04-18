İtaliya A Seriyası: “İnter” çempionluğa çox yaxındır, avrokuboklar uğrunda mübarizə davam edir - İDMAN.BİZ-in İCMALI

İtaliyada futbol üzrə A Seriyasında 33-cü turun oyunları davam edir.
İdman.Biz xəbər verir ki, tur aprelin 17-də iki qarşılaşma ilə start götürüb. “Sassuolo” evdə “Komo”nu 2:1 hesabı ilə məğlub edib, “İnter” isə “Kalyari” üzərində inamlı qələbə qazanıb - 3:0.
“Komo” üçün bu, ardıcıl ikinci məğlubiyyət olub. Komanda bundan əvvəlki turda da Sesk Fabreqasın rəhbərliyi altında məhz “İnter”ə 3:4 hesabı ilə uduzmuşdu.
Milan təmsilçisi üçün isə son günlər demək olar ideal keçib. “İnter” əvvəlcə “Komo”nu məğlub edib, sonra isə rəqiblərin xal itkisindən yararlanıb: “Napoli” “Parma” ilə 1:1 oynayıb, “Milan” isə “Udineze”yə 0:3 hesabı ilə uduzub. Çempionluq mübarizəsində demək olar ki, hər şey aydın olsa da, avrokuboklara vəsiqə uğrunda yarış hələ də qızğın davam edir.
“Napoli” – “Latsio” (18 aprel)
“Napoli” üçün bu oyun ikiqat əhəmiyyət daşıyır. Komanda həm çempionluq uğrunda ən azı nəzəri şanslarını qorumaq, həm də ikinci yeri saxlamaq üçün qələbə qazanmalıdır. Bu mövqeyə “Milan” və “Yuventus” ciddi təzyiq göstərir. “Latsio” isə 44 xalla 10-cu pillədə qərarlaşıb və avrokubok zonasından uzaq düşməmək üçün xal qazanmağa çalışır.
İlk dövrədə “Napoli” Romada 2:0 hesabı ilə qalib gəlib. Neapol təmsilçisi bu mövsüm evdə hələ məğlub olmayıb. Bununla belə, komanda “Latsio” ilə son üç ev oyununu uduzub və bu seriyanı davam etdirmək istəmir.
Heyət baxımından “Napoli”də müəyyən qeyri-müəyyənliklər var. Xüsusilə Romelu Lukakunun durumu diqqət mərkəzindədir. Kapitan Covanni Di Lorenso və Amir Rrahmani də son fitnes yoxlamasından keçməlidir. David Neresin də iştirakı sual altındadır.
“Latsio”nun statistikası ziddiyyətlidir: komanda səfərdə cəmi 12 qol buraxsa da, yalnız 10 qol vurub ki, bu da liqanın ən zəif göstəricilərindən biridir. “Fiorentina”ya 0:1 hesablı məğlubiyyətdən sonra bu oyun Mauritsio Sarrinin komandası üçün xüsusi önəm daşıyır.
“Yuventus” – “Bolonya” (19 aprel)
Turində daha bir vacib qarşılaşma baş tutacaq. “Yuventus” 60 xalla 4-cü pillədədir və Çempionlar Liqasına birbaşa vəsiqə uğrunda mübarizə aparır. “Bolonya” isə 48 xalla 8-ci yerdə qərarlaşıb və avrokuboklar uğrunda yarışdan geri qalmamaq istəyir.
İlk dövrədə “Yuventus” səfərdə minimal hesabla – 1:0 qalib gəlib. Turin klubu son turda “Atalanta”nı məğlub edərək (1:0) yaxşı forma nümayiş etdirir.
Komandanın əsas itkisi hücumda Duşan Vlahoviçdir. Onun baldır əzələsində zədə aşkarlanıb. Qapıçı Mattia Perinin durumu da hər gün qiymətləndirilir. Bu itkilər ciddi olmasa da, Vlahoviçin yoxluğu hücum potensialına təsir edə bilər.
“Bolonya” üçün vəziyyət daha çətindir. Komanda avrokuboklardan məğlubiyyətlə ayrılıb və müdafiədə problem yaşayır. Nikolo Kazale zədə səbəbindən son oyunda əvəzlənib və onun durumu yaxın günlərdə dəqiqləşəcək.
33-cü turun oyunları
17 aprel:
“Sassuolo” – “Komo” 2:1
“İnter” – “Kalyari” 3:0
18 aprel:
“Udineze” – “Parma”
“Napoli” – “Latsio”
“Roma” – “Atalanta”
19 aprel:
“Kremoneze” – “Torino”
“Verona” – “Milan”
“Piza” – “Cenoa”
“Yuventus” – “Bolonya”
20 aprel:
“Leççe” – “Fiorentina”
Turnir cədvəli (33-cü turdan əvvəl)
“İnter” – 78
“Napoli” – 66
“Milan” – 63
“Yuventus” – 60
“Komo” – 58
“Roma” – 57
“Atalanta” – 53
“Bolonya” – 48
“Sassuolo” – 45
“Latsio” – 44
“Udineze” – 43
“Torino” – 39
“Cenoa” – 36
“Parma” – 36
“Fiorentina” – 35
“Kalyari” – 33
“Kremoneze” – 27
“Leççe” – 27
“Verona” – 18
“Piza” – 18