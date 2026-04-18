18 Aprel 2026
De Dzerbinin məşqçil karyerasında maraqlı təsadüf - FOTO

18 Aprel 2026 17:26
Hazırda “Tottenhem”in yeni baş məşqçisi olan Roberto De Dzerbinin İngiltərə Premyer Liqasında “Brayton”a rəhbərlik etdiyi dövrdə ilk ev oyunu 2022-ci ilin oktyabrında məhz hazırkı klubu “Tottenhem”ə qarşı olub

İdman.Biz xəbər verir ki, həmin görüşdə “Brayton” 0:1 hesablı məğlubiyyətə uğramışdı.

Maraqlıdır ki, italiyalı mütəxəssisin bu dəfə “Tottenhem”in baş məşqçisi kimi keçirdiyi ilk ev oyunu da məhz sabiq komandası “Brayton”a qarşı təsadüf edib.

Bu cür uyğunluq Premyer Liqa tarixində ilk dəfə qeydə alınıb.

