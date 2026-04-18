Holand özbəkistanlı gənc müdafiəçini təriflədi: “O, möhtəşəmdir!”

Norveçli hücumçu Erlinq Holand klub yoldaşı, “Mançester Siti”nin özbəkistanlı müdafiəçisi Abdukodir Xusanovun istedadını yüksək qiymətləndirib.

“Xusa bizim üçün sadəcə möhtəşəmdir! Hər şey asan deyildi: yeni ölkəyə köç, dili bilməmək. Bu, çətindir. Üstəlik, təzyiq də var idi, çünki o, İngiltərə Premyer Liqasında çıxış edən ilk özbək futbolçudur”, - deyə Erlinq Holand bildirib.

Abdukodir Xusanov 2025-ci ilin yanvarında “şəhərlilər”in sıralarına qoşulub.

Cari mövsümdə müdafiəçi bütün turnirlərdə 31 oyunda iştirak edib və məhsuldar göstərici ilə yadda qalmayıb.

Futbolçunun klubla müqaviləsi 2029-cu ilin yayına qədər nəzərdə tutulub. “Transfermarkt” portalının məlumatına görə, onun bazar dəyəri 35 milyon avrodur.

Mövzu üzrə digər xəbərlər

Azərbaycan Premyer Liqası: “Karvan-Yevlax” “Şamaxı” oyununda hesab açılıb - CANLI
16:10
Futbol

Azərbaycan Premyer Liqası: “Karvan-Yevlax” “Şamaxı” oyununda hesab açılıb - CANLI

Tura aprelin 19-da yekun vurulacaq
“Milan” Kot-d'İvuarlı müdafiəçini sıralarına qatmaq istəyir
16:01
Futbol

“Milan” Kot-d'İvuarlı müdafiəçini sıralarına qatmaq istəyir

İtaliya klubu “Sportinq”in futbolçusu Usman Diomandeni izləyir
“İmişli” iki futbolçunu göndərir
15:42
Futbol

“İmişli” iki futbolçunu göndərir

Müdafiəçi və yarımmüdafiəçi ilə vida
İPL: Mançesterdə liderlərin döyüşü, Liverpul derbisi və Londonda vacib qarşılaşma – İDMAN.BİZ-in İCMALI
14:46
Futbol

İPL: Mançesterdə liderlərin döyüşü, Liverpul derbisi və Londonda vacib qarşılaşma – İDMAN.BİZ-in İCMALI

Premyer Liqada çempionluq və Çempionlar Liqası mübarizəsini daha da gərginləşdirir
Arne Slot “Liverpul”un yay transfer planlarının dəyişə biləcəyini etiraf etdi
14:20
Futbol

Arne Slot “Liverpul”un yay transfer planlarının dəyişə biləcəyini etiraf etdi

Ekitike zədəsi və Çempionlar Liqasına vəsiqə qərara təsir edəcək
“Real Madrid”də böyük təmizlik planı: Peres səkkiz futbolçunun siyahısını hazırlayıb
14:00
Futbol

“Real Madrid”də böyük təmizlik planı: Peres səkkiz futbolçunun siyahısını hazırlayıb

Madrid klubu yayda geniş heyət islahatına hazırlaşır

Ən çox oxunanlar

Avropa çempionatında ikinci medal: Turan Bayramov “bürünc” qazandı - YENİLƏNİB + FOTO/VİDEO
16 Aprel 18:27
Cüdo

Avropa çempionatında ikinci medal: Turan Bayramov “bürünc” qazandı - YENİLƏNİB + FOTO/VİDEO

Cüdoçumuz həlledici görüşdə Rusiya təmsilçisinə qalib gəlib
Pley-offda gərginlik pik həddə: “Neftçi”dən NTD üzərində inamlı revanş - YENİLƏNİB
16 Aprel 21:45
Basketbol

Pley-offda gərginlik pik həddə: “Neftçi”dən NTD üzərində inamlı revanş - YENİLƏNİB

Yarımfinalçının adı üçüncü qarşılaşmada müəyyənləşəcək
Çempionlar Liqası: “Bavariya”dan dramatik qələbə, heç-heçə “Arsenal”ı yarımfinala daşıyır
16 Aprel 00:56
Dünya futbolu

Çempionlar Liqası: “Bavariya”dan dramatik qələbə, heç-heçə “Arsenal”ı yarımfinala daşıyır - YENİLƏNİB + VİDEO

"Arsenal" yarımfinalda "Atletiko" ilə oynayacaq
“Strasbur” darmadağınla yarımfinala yüksəldi - YENİLƏNİB + VİDEO
17 Aprel 01:41
Dünya futbolu

“Strasbur” darmadağınla yarımfinala yüksəldi - YENİLƏNİB + VİDEO

Fransa komandası “Maynts”dan ilk oyundakı məğlubiyyətin əvəzini artıqlaması ilə çıxdı