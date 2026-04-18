“Real Madrid”də böyük təmizlik planı: Peres səkkiz futbolçunun siyahısını hazırlayıb

18 Aprel 2026 14:00
“Real Madrid” prezidenti Florentino Peres mövsümün sonunda komandanın strukturunda ciddi dəyişikliklər etməyi planlaşdırır.

İdman.Biz xəbər verir ki, bu barədə Sport.es məlumat yayıb. Məlumata görə, klub rəhbəri yay transfer pəncərəsində komandadan ayrılacaq səkkiz futbolçudan ibarət siyahı tərtib edib.

Siyahıda ilk ad yarımmüdafiəçi Eduardo Kamavinqadır. Bildirilir ki, futbolçu ötən yay klubdan ayrılmaq istəyi ilə bağlı müraciət etmişdi.

Planlara əsasən, müdafiəçilər Fran Qarsia və Raul Asensio, həmçinin yarımmüdafiəçi Dani Keballos da klubdan ayrılacaq.

Eyni zamanda “Real” müdafiəçilər David Alaba və Dani Karvahal ilə başa çatan müqavilələri yeniləməyi planlaşdırmır.

Bundan başqa, “Kral klubu” hücumçular Franco Mastantuono və Qonzalo Qarsianı icarəyə vermək niyyətindədir.

Mövzu üzrə digər xəbərlər

İPL: Mançesterdə liderlərin döyüşü, Liverpul derbisi və Londonda vacib qarşılaşma – İDMAN.BİZ-in İCMALI
14:46
Futbol

İPL: Mançesterdə liderlərin döyüşü, Liverpul derbisi və Londonda vacib qarşılaşma – İDMAN.BİZ-in İCMALI

Premyer Liqada çempionluq və Çempionlar Liqası mübarizəsini daha da gərginləşdirir
Arne Slot “Liverpul”un yay transfer planlarının dəyişə biləcəyini etiraf etdi
14:20
Futbol

Arne Slot “Liverpul”un yay transfer planlarının dəyişə biləcəyini etiraf etdi

Ekitike zədəsi və Çempionlar Liqasına vəsiqə qərara təsir edəcək
Emin Mahmudov: “Futbol oynamırıq, hakimlərə qarşı oynayırıq” - MÜSAHİBƏ
13:41
Futbol

Emin Mahmudov: “Futbol oynamırıq, hakimlərə qarşı oynayırıq” - MÜSAHİBƏ

O bildirib ki, VAR-ı ləğv etmək lazımdır
Kan “Real Madrid"i sərt tənqid etdi
13:01
Futbol

Kan “Real Madrid"i sərt tənqid etdi

Almaniyalı sabiq qapıçı madridlilərin hakim qərarlarına reaksiyasını qəbulolunmaz sayır
Sevinc Cəfərzadə: “Yaşadıqlarımı yaşamayıblar, nə çəkdiyimi bilmirlər” - MÜSAHİBƏ + FOTO
12:42
Futbol

Sevinc Cəfərzadə: “Yaşadıqlarımı yaşamayıblar, nə çəkdiyimi bilmirlər” - MÜSAHİBƏ + FOTO

O, müsahibəsində futbolçu olmaq uğrunda apardığı mübarizədən, bu istiqamətdə üzləşdiyi çətinliklərdən danışıb

“Real Madrid"in baş məşqçi postuna iki yeni namizəd
12:20
Futbol

“Real Madrid"in baş məşqçi postuna iki yeni namizəd

Madrid klubu Alleqri və Poçettino variantlarını nəzərdən keçirir

Ən çox oxunanlar

Avropa çempionatında ikinci medal: Turan Bayramov “bürünc” qazandı - YENİLƏNİB + FOTO/VİDEO
16 Aprel 18:27
Cüdo

Avropa çempionatında ikinci medal: Turan Bayramov “bürünc” qazandı - YENİLƏNİB + FOTO/VİDEO

Cüdoçumuz həlledici görüşdə Rusiya təmsilçisinə qalib gəlib
Pley-offda gərginlik pik həddə: “Neftçi”dən NTD üzərində inamlı revanş - YENİLƏNİB
16 Aprel 21:45
Basketbol

Pley-offda gərginlik pik həddə: “Neftçi”dən NTD üzərində inamlı revanş - YENİLƏNİB

Yarımfinalçının adı üçüncü qarşılaşmada müəyyənləşəcək
Çempionlar Liqası: “Bavariya”dan dramatik qələbə, heç-heçə “Arsenal”ı yarımfinala daşıyır
16 Aprel 00:56
Dünya futbolu

Çempionlar Liqası: “Bavariya”dan dramatik qələbə, heç-heçə “Arsenal”ı yarımfinala daşıyır - YENİLƏNİB + VİDEO

"Arsenal" yarımfinalda "Atletiko" ilə oynayacaq
“Strasbur” darmadağınla yarımfinala yüksəldi - YENİLƏNİB + VİDEO
17 Aprel 01:41
Dünya futbolu

“Strasbur” darmadağınla yarımfinala yüksəldi - YENİLƏNİB + VİDEO

Fransa komandası “Maynts”dan ilk oyundakı məğlubiyyətin əvəzini artıqlaması ilə çıxdı