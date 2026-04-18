18 Aprel 2026
AZ

Alessandro Bastoni “Barselona”ya “hə” dedi

Futbol
Xəbərlər
18 Aprel 2026 02:37
225
İtaliyanın “İnter” futbol komandasının mərkəz müdafiəçisi Alessandro Bastoni karyerasını “Barselona”da davam etdirməyə razılıq verib. İtaliyalı futbolçu artıq bu transfer üçün prinsipial razılığını bildirib.

İdman.Biz xəbər verir ki, şəxsi müqavilə şərtlərinin razılaşdırılması Kataloniya klubu üçün problem yaratmayacaq. Bastoni katalonların layihəsində iştirak etməkdə maraqlıdır və İspaniyaya köçməyə hazırdır.

Lakin bu keçidin reallaşması yolunda əsas maneə “İnter”in mövqeyidir. Milan klubu əsas müdafiəçilərindən birini asanlıqla buraxmaq niyyətində deyil. Bu səbəbdən “Barselona” rəhbərliyi “neradzurrilər”i razı salmaq üçün kifayət qədər çətin danışıqlar aparmalı olacaq.

Qeyd edək ki, 27 yaşlı müdafiəçinin bazar dəyəri təxminən 70 milyon avro (140 milyon AZN) civarında qiymətləndirilir. Onun İtaliya klubu ilə hazırkı müqaviləsi 2028-ci ilin yayına qədərdir.

İdman.Biz
Məqalədə:

Mövzu üzrə digər xəbərlər

“Bornmut”da Marko Roze dövrü başlayır
03:40
Futbol

“Bornmut”da Marko Roze dövrü başlayır

49 yaşlı mütəxəssis iyun ayından etibarən İngiltərə klubuna rəhbərlik edəcək
“Real”ı yarışdan kənarlaşdıran “Bavariya” 254 milyon qazandı
03:11
Futbol

“Real”ı yarışdan kənarlaşdıran “Bavariya” 254 milyon qazandı

Konfrans Liqasının ən çox qazananı isə Arda Turanın “Şaxtyor”udur
“Qalatasaray”da prezident seçkilərinin vaxtı açıqlandı
02:15
Futbol

“Qalatasaray”da prezident seçkilərinin vaxtı açıqlandı

İstanbul təmsilçisi mayın 23-də yeni rəhbərini seçəcək
Sandro Tonali: “Sosial şəbəkələrdən imtina həyatımı yaxşılaşdırdı”
01:58
Futbol

Sandro Tonali: “Sosial şəbəkələrdən imtina həyatımı yaxşılaşdırdı”

“Nyukasl”ın yarımmüdafiəçisi diskvalifikasiyadan sonrakı dəyişikliklərdən danışıb
Liqa 1: “Lans”dan möhtəşəm geri dönüş: 10 nəfərlə qalan “Tuluza” tab gətirmədi
01:19
Futbol

Liqa 1: “Lans”dan möhtəşəm geri dönüş: 10 nəfərlə qalan “Tuluza” tab gətirmədi

İki top geri düşən meydan sahibləri əlavə vaxtda qələbəni qoparıblar
Bundesliqa: “Sankt-Pauli” qələbəni əldən verdi
01:10
Futbol

Bundesliqa: “Sankt-Pauli” qələbəni əldən verdi

“Köln” son dəqiqələrdə vurduğu penalti qolu ilə məğlubiyyətdən qaçıb

Ən çox oxunanlar

Avropa çempionatında ikinci medal: Turan Bayramov “bürünc” qazandı - YENİLƏNİB + FOTO/VİDEO
16 Aprel 18:27
Cüdo

Avropa çempionatında ikinci medal: Turan Bayramov “bürünc” qazandı - YENİLƏNİB + FOTO/VİDEO

Cüdoçumuz həlledici görüşdə Rusiya təmsilçisinə qalib gəlib
Pley-offda gərginlik pik həddə: “Neftçi”dən NTD üzərində inamlı revanş - YENİLƏNİB
16 Aprel 21:45
Basketbol

Pley-offda gərginlik pik həddə: “Neftçi”dən NTD üzərində inamlı revanş - YENİLƏNİB

Yarımfinalçının adı üçüncü qarşılaşmada müəyyənləşəcək
Çempionlar Liqası: “Bavariya”dan dramatik qələbə, heç-heçə “Arsenal”ı yarımfinala daşıyır
16 Aprel 00:56
Dünya futbolu

Çempionlar Liqası: “Bavariya”dan dramatik qələbə, heç-heçə “Arsenal”ı yarımfinala daşıyır - YENİLƏNİB + VİDEO

"Arsenal" yarımfinalda "Atletiko" ilə oynayacaq
“Strasbur” darmadağınla yarımfinala yüksəldi - YENİLƏNİB + VİDEO
17 Aprel 01:41
Dünya futbolu

“Strasbur” darmadağınla yarımfinala yüksəldi - YENİLƏNİB + VİDEO

Fransa komandası “Maynts”dan ilk oyundakı məğlubiyyətin əvəzini artıqlaması ilə çıxdı