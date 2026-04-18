Bundesliqa: “Sankt-Pauli” qələbəni əldən verdi

18 Aprel 2026 01:10
Almaniya Bundesliqasının 30-cu turunda “Sankt-Pauli” öz meydanında “Köln”ü qəbul edib. Qarşılaşma azarkeşlər üçün kifayət qədər gərgin keçsə də, tərəflər hərəyə bir xalla kifayətləniblər – 1:1.

İdman.Biz xəbər verir ki, matçın ilk hissəsində hesab açılmayıb. Görüşdə ilk qol 70-ci dəqiqədə vurulub. Karol Mets “Sankt-Pauli”ni önə keçirib. Lakin meydan sahibləri üstünlüklərini sona qədər qoruya bilməyiblər. Matçın sonuna az qalmış Can-Luka Valdşmidt penalti zərbəsini dəqiq yerinə yetirərək oyuna bərabərlik gətirib.

Qeyd edək ki, bu komandalar arasında mövsümün ilk dövrəsində keçirilən görüşdə də eyni hesab (1:1) qeydə alınmışdı. Bu nəticədən sonra xallarının sayını 26-ya çatdıran “Sankt-Pauli” 16-cı, 31 xalı olan “Köln” isə 12-ci pillədə qərarlaşıb.

İdman.Biz
Mövzu üzrə digər xəbərlər

“Qalatasaray”da prezident seçkilərinin vaxtı açıqlandı
02:15
Futbol

“Qalatasaray”da prezident seçkilərinin vaxtı açıqlandı

İstanbul təmsilçisi mayın 23-də yeni rəhbərini seçəcək
Sandro Tonali: “Sosial şəbəkələrdən imtina həyatımı yaxşılaşdırdı”
01:58
Futbol

Sandro Tonali: “Sosial şəbəkələrdən imtina həyatımı yaxşılaşdırdı”

“Nyukasl”ın yarımmüdafiəçisi diskvalifikasiyadan sonrakı dəyişikliklərdən danışıb
Liqa 1: “Lans”dan möhtəşəm geri dönüş: 10 nəfərlə qalan “Tuluza” tab gətirmədi
01:19
Futbol

Liqa 1: “Lans”dan möhtəşəm geri dönüş: 10 nəfərlə qalan “Tuluza” tab gətirmədi

İki top geri düşən meydan sahibləri əlavə vaxtda qələbəni qoparıblar
Seriya A: “İnter” “Kalyari”ni darmadağın etdi - YENİLƏNİB + VİDEO
00:57
Futbol

Seriya A: “İnter” “Kalyari”ni darmadağın etdi - YENİLƏNİB + VİDEO

Milan təmsilçisi liderliyini inamla davam etdirir
Avstraliya çempionatında qağayılar cərimə zərbəsinə “mane oldular” - VİDEO
00:47
Futbol

Avstraliya çempionatında qağayılar cərimə zərbəsinə “mane oldular” - VİDEO

“Melburn Viktori” - “Nyukasl Cets” matçında maraqlı anlar yaşanıb
İngiltərə klubları Avropanı fəth edir: dörd komanda yarımfinalda
00:38
Futbol

İngiltərə klubları Avropanı fəth edir: dörd komanda yarımfinalda

“Arsenal”, “Aston Villa”, “Nottinqem Forest” və “Kristal Palas” kubok uğrunda mübarizəni davam etdirir

Avropa çempionatında ikinci medal: Turan Bayramov “bürünc” qazandı - YENİLƏNİB + FOTO/VİDEO
16 Aprel 18:27
Cüdo

Avropa çempionatında ikinci medal: Turan Bayramov “bürünc” qazandı - YENİLƏNİB + FOTO/VİDEO

Cüdoçumuz həlledici görüşdə Rusiya təmsilçisinə qalib gəlib
Pley-offda gərginlik pik həddə: “Neftçi”dən NTD üzərində inamlı revanş - YENİLƏNİB
16 Aprel 21:45
Basketbol

Pley-offda gərginlik pik həddə: “Neftçi”dən NTD üzərində inamlı revanş - YENİLƏNİB

Yarımfinalçının adı üçüncü qarşılaşmada müəyyənləşəcək
Çempionlar Liqası: “Bavariya”dan dramatik qələbə, heç-heçə “Arsenal”ı yarımfinala daşıyır
16 Aprel 00:56
Dünya futbolu

Çempionlar Liqası: “Bavariya”dan dramatik qələbə, heç-heçə “Arsenal”ı yarımfinala daşıyır - YENİLƏNİB + VİDEO

"Arsenal" yarımfinalda "Atletiko" ilə oynayacaq
“Strasbur” darmadağınla yarımfinala yüksəldi - YENİLƏNİB + VİDEO
17 Aprel 01:41
Dünya futbolu

“Strasbur” darmadağınla yarımfinala yüksəldi - YENİLƏNİB + VİDEO

Fransa komandası “Maynts”dan ilk oyundakı məğlubiyyətin əvəzini artıqlaması ilə çıxdı