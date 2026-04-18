Liqa 1: “Lans”dan möhtəşəm geri dönüş: 10 nəfərlə qalan “Tuluza” tab gətirmədi

18 Aprel 2026 01:19
Fransa Liqa 1-in 30-cu turu çərçivəsində “Lans” öz meydanında “Tuluza”nı qəbul edib. Oyun meydan sahiblərinin 3:2 hesablı dramatik qələbəsi ilə başa çatıb.

İdman.Biz xəbər verir ki, matça sürətli başlayan qonaqlar altıncı dəqiqədə Kristian Kasseresin qolu ilə önə keçiblər. Çox keçmədən Seni Kumbassa “Tuluza”nın üstünlüyünü iki topa çatdırıb. Lakin qonaqların sevinci uzun sürməyib. Yann Qbounun qırmızı vərəqə alaraq meydandan qovulması oyunun axarını tamamilə dəyişib.

Sayı üstünlüyündən maksimum yararlanan “Lans” fasilədən sonra hücumlarını kəskinləşdirib. 61-ci dəqiqədə Saud Abdulhamid fərqi azaldıb, Adrien Tomasson isə tarazlığı bərpa edib. Matçın taleyini uzatma dəqiqələrində İsmaelo Qanyu həll edib. Onun vurduğu qol “Lans”a vacib 3 xal qazandırıb.

Bu qələbədən sonra xallarının sayını 62-yə çatdıran “Lans” turnir cədvəlində ikinci pillədə qərarlaşıb. 37 xalı olan “Tuluza” isə 10-cu yerdədir.

Mövzu üzrə digər xəbərlər

“Qalatasaray”da prezident seçkilərinin vaxtı açıqlandı
02:15
Futbol

“Qalatasaray”da prezident seçkilərinin vaxtı açıqlandı

İstanbul təmsilçisi mayın 23-də yeni rəhbərini seçəcək
Sandro Tonali: “Sosial şəbəkələrdən imtina həyatımı yaxşılaşdırdı”
01:58
Futbol

Sandro Tonali: “Sosial şəbəkələrdən imtina həyatımı yaxşılaşdırdı”

“Nyukasl”ın yarımmüdafiəçisi diskvalifikasiyadan sonrakı dəyişikliklərdən danışıb
Bundesliqa: “Sankt-Pauli” qələbəni əldən verdi
01:10
Futbol

Bundesliqa: “Sankt-Pauli” qələbəni əldən verdi

“Köln” son dəqiqələrdə vurduğu penalti qolu ilə məğlubiyyətdən qaçıb
Seriya A: “İnter” “Kalyari”ni darmadağın etdi - YENİLƏNİB + VİDEO
00:57
Futbol

Seriya A: “İnter” “Kalyari”ni darmadağın etdi - YENİLƏNİB + VİDEO

Milan təmsilçisi liderliyini inamla davam etdirir
Avstraliya çempionatında qağayılar cərimə zərbəsinə “mane oldular” - VİDEO
00:47
Futbol

Avstraliya çempionatında qağayılar cərimə zərbəsinə “mane oldular” - VİDEO

“Melburn Viktori” - “Nyukasl Cets” matçında maraqlı anlar yaşanıb
İngiltərə klubları Avropanı fəth edir: dörd komanda yarımfinalda
00:38
Futbol

İngiltərə klubları Avropanı fəth edir: dörd komanda yarımfinalda

“Arsenal”, “Aston Villa”, “Nottinqem Forest” və “Kristal Palas” kubok uğrunda mübarizəni davam etdirir

Ən çox oxunanlar

Avropa çempionatında ikinci medal: Turan Bayramov “bürünc” qazandı - YENİLƏNİB + FOTO/VİDEO
16 Aprel 18:27
Cüdo

Avropa çempionatında ikinci medal: Turan Bayramov “bürünc” qazandı - YENİLƏNİB + FOTO/VİDEO

Cüdoçumuz həlledici görüşdə Rusiya təmsilçisinə qalib gəlib
Pley-offda gərginlik pik həddə: “Neftçi”dən NTD üzərində inamlı revanş - YENİLƏNİB
16 Aprel 21:45
Basketbol

Pley-offda gərginlik pik həddə: “Neftçi”dən NTD üzərində inamlı revanş - YENİLƏNİB

Yarımfinalçının adı üçüncü qarşılaşmada müəyyənləşəcək
Çempionlar Liqası: “Bavariya”dan dramatik qələbə, heç-heçə “Arsenal”ı yarımfinala daşıyır
16 Aprel 00:56
Dünya futbolu

Çempionlar Liqası: “Bavariya”dan dramatik qələbə, heç-heçə “Arsenal”ı yarımfinala daşıyır - YENİLƏNİB + VİDEO

"Arsenal" yarımfinalda "Atletiko" ilə oynayacaq
“Strasbur” darmadağınla yarımfinala yüksəldi - YENİLƏNİB + VİDEO
17 Aprel 01:41
Dünya futbolu

“Strasbur” darmadağınla yarımfinala yüksəldi - YENİLƏNİB + VİDEO

Fransa komandası “Maynts”dan ilk oyundakı məğlubiyyətin əvəzini artıqlaması ilə çıxdı