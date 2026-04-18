18 Aprel 2026
Sandro Tonali: “Sosial şəbəkələrdən imtina həyatımı yaxşılaşdırdı”

18 Aprel 2026 01:58
İngiltərənin “Nyukasl” futbol komandasının italiyalı yarımmüdafiəçisi Sandro Tonali mərc oyunlarına görə aldığı diskvalifikasiyadan sonra həyat tərzini tamamilə dəyişdiyini etiraf edib. Futbolçu artıq sosial şəbəkələrdən uzaqlaşdığını bildirib.

İdman.Biz xəbər verir ki, Tonali hazırda yalnız ailəsinə və futbola fokuslandığını vurğulayıb.

“Mən artıq sosial şəbəkələrdə deyiləm. Cəzalandırıldıqdan sonra onlara olan münasibətimə tamamilə yenidən baxdım. İndi sadəcə məşqlərə gedirəm, sonra isə ailəmin yanına, evə qayıdıram. Həyatım daha da yaxşılaşıb”, - deyə futbolçu söyləyib.

Təcrübəli futbolçu transfer şayiələri barədə də fikirlərini bölüşüb:

“Futbolda yaxşı oynayırsansa, qaçılmaz olaraq transfer xəbərləri ilə qarşılaşırsan. Amma oyununa 100 faiz fokuslanmısansa və özünü rahat hiss edirsənsə, nəsə düşünməyə və ya şərh verməyə ehtiyac qalmır”.

Mövzu üzrə digər xəbərlər

“Qalatasaray”da prezident seçkilərinin vaxtı açıqlandı
02:15
Futbol

“Qalatasaray”da prezident seçkilərinin vaxtı açıqlandı

İstanbul təmsilçisi mayın 23-də yeni rəhbərini seçəcək
Liqa 1: “Lans”dan möhtəşəm geri dönüş: 10 nəfərlə qalan “Tuluza” tab gətirmədi
01:19
Futbol

Liqa 1: “Lans”dan möhtəşəm geri dönüş: 10 nəfərlə qalan “Tuluza” tab gətirmədi

İki top geri düşən meydan sahibləri əlavə vaxtda qələbəni qoparıblar
Bundesliqa: “Sankt-Pauli” qələbəni əldən verdi
01:10
Futbol

Bundesliqa: “Sankt-Pauli” qələbəni əldən verdi

“Köln” son dəqiqələrdə vurduğu penalti qolu ilə məğlubiyyətdən qaçıb
Seriya A: “İnter” “Kalyari”ni darmadağın etdi - YENİLƏNİB + VİDEO
00:57
Futbol

Seriya A: “İnter” “Kalyari”ni darmadağın etdi - YENİLƏNİB + VİDEO

Milan təmsilçisi liderliyini inamla davam etdirir
Avstraliya çempionatında qağayılar cərimə zərbəsinə “mane oldular” - VİDEO
00:47
Futbol

Avstraliya çempionatında qağayılar cərimə zərbəsinə “mane oldular” - VİDEO

“Melburn Viktori” - “Nyukasl Cets” matçında maraqlı anlar yaşanıb
İngiltərə klubları Avropanı fəth edir: dörd komanda yarımfinalda
00:38
Futbol

İngiltərə klubları Avropanı fəth edir: dörd komanda yarımfinalda

“Arsenal”, “Aston Villa”, “Nottinqem Forest” və “Kristal Palas” kubok uğrunda mübarizəni davam etdirir

Ən çox oxunanlar

Avropa çempionatında ikinci medal: Turan Bayramov “bürünc” qazandı - YENİLƏNİB + FOTO/VİDEO
16 Aprel 18:27
Cüdo

Avropa çempionatında ikinci medal: Turan Bayramov “bürünc” qazandı - YENİLƏNİB + FOTO/VİDEO

Cüdoçumuz həlledici görüşdə Rusiya təmsilçisinə qalib gəlib
Pley-offda gərginlik pik həddə: “Neftçi”dən NTD üzərində inamlı revanş - YENİLƏNİB
16 Aprel 21:45
Basketbol

Pley-offda gərginlik pik həddə: “Neftçi”dən NTD üzərində inamlı revanş - YENİLƏNİB

Yarımfinalçının adı üçüncü qarşılaşmada müəyyənləşəcək
Çempionlar Liqası: “Bavariya”dan dramatik qələbə, heç-heçə “Arsenal”ı yarımfinala daşıyır
16 Aprel 00:56
Dünya futbolu

Çempionlar Liqası: “Bavariya”dan dramatik qələbə, heç-heçə “Arsenal”ı yarımfinala daşıyır - YENİLƏNİB + VİDEO

"Arsenal" yarımfinalda "Atletiko" ilə oynayacaq
“Strasbur” darmadağınla yarımfinala yüksəldi - YENİLƏNİB + VİDEO
17 Aprel 01:41
Dünya futbolu

“Strasbur” darmadağınla yarımfinala yüksəldi - YENİLƏNİB + VİDEO

Fransa komandası “Maynts”dan ilk oyundakı məğlubiyyətin əvəzini artıqlaması ilə çıxdı