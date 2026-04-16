“Sumqayıt”ın futbolçulara maaş ödəmədiyi iddia olundu - Klubdan İDMAN.BİZ-ə AÇIQLAMA

Sosial şəbəkələrdə “Sumqayıt” futbol klubunun oyunçularına maaşlarını vaxtında ödəmədiyi iddia olunub.
Məsələ ilə bağlı İdman.Biz-ə açıqlama verən “kimyaçılar”ın mətbuat katibi Zaur Xudiyev bildirib ki, bu yazılanlar absurd və əsassız xəbərlərdir.
O, təəssüf edir ki, artıq neçənci dəfədir onlar haqqında yayılan bu cür xəbərləri təkzib etməli olur:
“Daha da üzücüsü odur ki, düzgün və dəqiq məlumatlar ictimaiyyətə çatdırılmır. Hesab edirik ki, həm azarkeşlərimiz, həm də futbol ictimaiyyəti yalnız həqiqətləri bilməlidir”.
Zaur Xudiyev bildirib ki, futbolçuların maaşları vaxtında və tam şəkildə ödənilir.
“Klubun futbolçulara maaş borcu yoxdur və hər hansı kəsinti və ya cəza tədbirindən ümumiyyətlə söhbət gedə bilməz”, - deyə o əlavə edib.