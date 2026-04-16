16 Aprel 2026 17:40
Kriştianu Ronaldu oyundan sonra qusub - VİDEO

Səudiyyə Ərəbistanının “Ən-Nəsr” klubunun portuqaliyalı hücumçusu Kriştianu Ronaldu “Əl-İttifaq”a qarşı oyunda (1:0) səhhətində problem olduğu halda meydana çıxıb.

İdman.Biz xəbər verir ki, aprelin 15-də keçirilən və Səudiyyə Ərəbistanı çempionatının 29-cu turuna təsadüf edən qarşılaşmada “Əl-Nəsr” Kinqsli Komanın 31-ci dəqiqədə vurduğu qol sayəsində minimal hesablı qələbə qazanıb.

“Bu oyun üçün Ronaldunu heyətə salmamağı düşünürdüm. Kriştianu ən yaxşı formada deyildi. O, qarın ağrılarından və ümumi halsızlıqdan əziyyət çəkirdi. 89-cu dəqiqədə onu əvəz edəndə paltardəyişmə otağına getdi və orada qusdu” - deyə komandanın baş məşqçisi Jorje Jezuş bildirib

Cari mövsümdə 41 yaşlı Kriştianu Ronaldu “Əl-Nəsr”in heyətində 29 oyuna çıxıb, 25 qol vurub və dörd məhsuldar ötürmə edib.

Mövzu üzrə digər xəbərlər

Ştefan Orteqadan sensasiyalı dönüş: “Nottingem Forest” qərarını dəyişir
18:49
Futbol

Ştefan Orteqadan sensasiyalı dönüş: “Nottingem Forest” qərarını dəyişir

Avropa Liqasındakı qəhrəmanlıq alman qapıçının taleyini həll edə bilər
“Arsenal” və “Yuventus”un sabiq qapıçısı faciəvi şəkildə həlak olub
18:38
Futbol

“Arsenal” və “Yuventus”un sabiq qapıçısı faciəvi şəkildə həlak olub

Aleks Manningerin avtomobilini qatar vurub
Nigar Mirzəliyeva: “Andorra üzərində qələbə böyük əhəmiyyət daşıyırdı”
18:04
Futbol

Nigar Mirzəliyeva: “Andorra üzərində qələbə böyük əhəmiyyət daşıyırdı”

Aprelin 18-də keçiriləcək oyunun əhəmiyyətinə toxunan müdafiəçi şansları dəyərləndirib
Simeone ilə bağlı video sosial şəbəkələrdə böyük maraq doğurdu - VİDEO
17:52
Futbol

Simeone ilə bağlı video sosial şəbəkələrdə böyük maraq doğurdu - VİDEO

“Atletiko”nun oyun üslubu yenidən müzakirə mövzusuna çevrilib
“Sumqayıt”ın futbolçulara maaş ödəmədiyi iddia olundu - Klubdan İDMAN.BİZ-ə AÇIQLAMA
17:02
Futbol

“Sumqayıt”ın futbolçulara maaş ödəmədiyi iddia olundu - Klubdan İDMAN.BİZ-ə AÇIQLAMA

Klub sözçüsü iddiaları qəti təkzib etdi
“Turan Tovuz”dan legioner qapıçı ilə bağlı qərar
16:34
Futbol

“Turan Tovuz”dan legioner qapıçı ilə bağlı qərar

Hazırda tərəflər arasında danışıqlar gedir

Ən çox oxunanlar

Çempionlar Liqası: “Bavariya”dan dramatik qələbə, heç-heçə “Arsenal”ı yarımfinala daşıyır
00:56
Dünya futbolu

Çempionlar Liqası: “Bavariya”dan dramatik qələbə, heç-heçə “Arsenal”ı yarımfinala daşıyır - YENİLƏNİB + VİDEO

"Arsenal" yarımfinalda "Atletiko" ilə oynayacaq
Çempionlar Liqası: “Atletiko” və PSJ adlarını yarımfinala yazdırdılar
15 Aprel 01:04
Dünya futbolu

Çempionlar Liqası: “Atletiko” və PSJ adlarını yarımfinala yazdırdılar - YENİLƏNİB + VİDEO

Yarımfinalda PSJ “Real Madrid” - “Bavariya”, “Atletiko” isə “Arsenal” - “Sportinq” cütlüyünün qalibi ilə rastlaşacaq
Avropa çempionatında ikinci medal: Turan Bayramov “bürünc” qazandı - YENİLƏNİR + FOTO/VİDEO
18:27
Cüdo

Avropa çempionatında ikinci medal: Turan Bayramov “bürünc” qazandı - YENİLƏNİR + FOTO/VİDEO

Cüdoçumuz həlledici görüşdə Rusiya təmsilçisinə qalib gəlib
Azərbaycan Basketbol Liqası: “Sabah” 1/4 finalda “Naxçıvan”a qalib gəlib
14 Aprel 22:24
Basketbol

Azərbaycan Basketbol Liqası: “Sabah” 1/4 finalda “Naxçıvan”a qalib gəlib - YENİLƏNİB

Görüşlər Bakı İdman Sarayında təşkil olunub