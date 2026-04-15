“Arsenal”ın ardıcıl ikinci yarımfinalına bir addım qalır, "Real Madrid" Münhenə geridönüş üçün yollanır - İDMAN.BİZ-in İCMALI

Aprelin 15-də Çempionlar Liqasının son yarımfinalçıları bəlli olacaq.
İdman.Biz xəbər verir ki, hər iki cütlükdə intriqa qorunur, lakin komandaların qarşısındakı vəzifələr fərqlidir: “Arsenal” minimal üstünlüyünü itirməməyə çalışacaq, “Real Madrid” isə turnirin ən çətin səfərlərindən birində geri dönüş etməlidir.
“Bavariya” - “Real Madrid”
Günün mərkəzi qarşılaşması və turnir tarixinin ən statuslu duelindən biri: bu, komandaların Avropa çempion klublar kuboku və Çempionlar Liqasında artıq 30-cu görüşüdür. Madriddə keçirilən ilk oyundan sonra “Bavariya”nın 2:1 hesabı ilə öndədir. Münhenlilərə qələbəni Luis Dias və Harri Keynin qolları qazandırıb, Kilian Mbappenin qolu isə “Real Madrid”i oyunda saxlayıb.
Tarixi balans madrililərin xeyrinədir - 13 qələbə “Real Madrid”in, 12 qələbə "Bavariya"nındır. Bununla yanaşı, "Real" komandalar arasında son dörd iki oyunluq qarşıdurmanı qazanıb, o cümlədən 2023/24 mövsümünün yarımfinalında (2:2, 2:1) rəqibini üstələyib. Həmçinin, Çempionlar Liqasının 1/4 final mərhələsindəki əvvəlki üç qarşılaşma da İspaniya klubunun xeyrinə başa çatıb.
Cari forma "Bavariya"nın üstünlüyünü göstərir. Vensan Kompaninin komandası “Sankt-Pauli”ni 5:0 hesabı ilə darmadağın edib, Bundesliqada qollarının sayını 105-ə çatdırıb və bir mövsüm ərzində üç böyük turniri qazanma şansını qoruyur. Vacib məqam – Çempionlar Liqasının bu mövsümündə öz meydanında 100 faizlik nəticədir. Kompani bütün futbolçuların oyuna hazır olduğunu bildirib, Manuel Noyer isə xüsusilə minimal üstünlük fonunda ev atmosferinin əhəmiyyətini vurğulayıb.
"Real Madrid”də isə vəziyyət daha gərgindir. Komanda ardıcıl üç oyundur qələbə qazana bilmir, İspaniya Kubokundan kənarlaşdırılıb və çempionatda təzyiq altındadır. Baş məşqçi Alvaro Arbeloa oyunöncəsi açıqlamasında reallaşdırma və intizamın yaxşılaşdırılmasının vacibliyini qeyd edib. Cud Bellinqem isə bu matçı "final" adlandıraraq, səhv etmək hüququnun olmadığını vurğulayıb.
"Bavariya" Kompaninin komandası kimi hazırkı formaya görə favorit təsiri bağışlasa da, ilk oyundan sonra hesab hələ də sürüşkəndir. "Real" ev sahiblərinin hər hansı səhvindən yararlana bilər və bu halda qarşıdurmanın gedişi tam dəyişə bilər.
Bu cütün qalibi yarımfinalda Paris Saint-Germainlə qarşılaşacaq. Fransa klubu 1/4 finalda Liverpoolu hər iki oyunda 2:0 hesabı ilə məğlub edib.
“Arsenal” – “Sportinq”
Lissabonda keçirilən ilk görüş londonluların 1:0 hesablı qələbəsi ilə başa çatıb – həlledici qolu Kay Haverts vurub. Mikel Artetanin komandası üçün bu, turnirin cari mövsümündə artıq 10-cu qələbədir və şəxsi oyunların statistikası da onun xeyrinədir: "Arsenal" avrokuboklarda “Sportinq”ə qarşı son altı oyunda məğlub olmayıb. Bununla belə, portuqaliyalıların mühüm arqumenti var – məhz onlar 2023-cü ildə London klubunu penaltilər seriyasında məğlub edərək Avropa Liqasından kənarlaşdırıblar.
"Sportinq" üçün bu matç tarixində ilk dəfə Çempionlar Liqasının yarımfinalına yüksəlmək şansıdır. Komanda artıq turnirdə ən yaxşı nəticəsini təkrarlayıb və cavab oyununa tarixi uğura bir addım qaldığını anlayaraq çıxacaq. "Arsenal" isə uğur qazanacağı təqdirdə ardıcıl ikinci dəfə yarımfinala yüksələcək.
Matç öncəsi komandaların forması fərqlidir. "Arsenal" çempionatda Bournemouthə 1:2 hesabı ilə uduzub, heyətlə bağlı vəziyyət isə tam aydın deyil – Deklan Rays, Bukayo Saka və Yurrien Timberlə bağlı suallar qalır. Bununla belə, Arteta mətbuat konfransında psixoloji məqamlara diqqət çəkərək komandanın "qorxmadan və alovla" oynamalı olduğunu bildirib.
"Sportinq" isə çempionatda minimal qələbə qazanıb və daha stabil təsir bağışlayır. Baş məşqçi Rui Borges komandasının öz oyun üslubundan imtina etməyəcəyini və sonadək nəticə uğrunda mübarizə aparacağını vurğulayıb.
Matçın ssenarisi aydındır: "Arsenal" topa nəzarət edərək oyunu idarə etməyə və lazımsız risklərdən qaçmağa çalışacaq, "Sportinq" isə təzyiq və sürətli keçidlər hesabına şans axtaracaq. Münhendə olduğu kimi, Londonda da qonaqların vuracağı bir qol qarşıdurmanın gedişini tam dəyişə bilər.
Bu cütün qalibi yarımfinalda Madridin “Atletiko” klubu ilə qarşılaşacaq. İspaniya təmsilçisi 1/4 finalda “Barselona”nı (2:0, 1:2) mübarizədən kənarlaşdırıb.