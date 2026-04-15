Kompanidən Mari-Luiza Etaya dəstək - VİDEO

Mari-Luiza Etanın “Union” klubunda baş məşqçi təyin olunması futbol ictimaiyyətində böyük rəğbətlə qarşılanıb.
İdman.Biz xəbər verir ki, qadın mütəxəssis yeni komandası ilə ilk məşqinə çıxdıqdan dərhal sonra həmkarı Vensan Kompani ona dəstək nümayiş etdirib.
Belçikalı mütəxəssis bu təyinatın gələcək üçün böyük əhəmiyyət daşıdığını vurğulayıb:
“Mən onun üçün çox şadam. Bu addım, məşqçi ola biləcəklərini hiss edən digər gənc qadınların da üzünə qapıları açır. Ona ən yaxşısını arzulayıram. Ümid edirəm ki, ona qarşı münasibətin kişilərdən fərqlənəcəyi yeganə məqam insanların ona kişi məşqçilərə nisbətən daha çox səbir göstərməsi olacaq. Məşqçilik elə bir peşədir ki, burada həqiqətən də daha çox səbir görmək istərdik”.