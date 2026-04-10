10 Aprel 2026
Fernandu Satuş üçün yeni iş yeri var

10 Aprel 2026 10:17
Fernandu Satuş üçün yeni iş yeri var

Qana Futbol Assosiasiyası (GFA) DÇ-2026-nın startına az qalmış milli komandaya yeni baş məşqçi gətirməyi planlaşdırır. Otto Addonun istefasından sonra vakant qalan posta üç tanınmış portuqaliyalı mütəxəssisin namizədliyi nəzərdən keçirilir.

İdman.Biz xəbər verir ki, namizədlər siyahısında Azərbaycan millisinin sabiq çalışdırıcısı Fernando Santoş, Karloş Keyroş və Paulo Bento yer alıb. Hər üç mütəxəssis beynəlxalq səviyyədə, xüsusən də dünya çempionatlarında böyük təcrübəyə malikdir.

Santoş ötən ilin sentyabrında uğursuz nəticələrə görə Azərbaycan yığmasından qovulduqdan sonra hazırda işsizdir. Karloş Keyroş son olaraq Oman, Paulo Bento isə BƏƏ yığmasını çalışdırıb. GFA-nın turnir öncəsi komandada sabitlik yaratmaq üçün qısamüddətli müqavilə variantını da dəyərləndirdiyi bildirilir.

Qeyd edək ki, Qana millisi DÇ-2026-nın L qrupunda İngiltərə, Panama və Xorvatiya ilə mübarizə aparacaq. Komandanın turnirdəki ilk oyununu iyunun 17-də Panamaya qarşı keçirəcək.

Mövzu üzrə digər xəbərlər

Avropa futbol arenalarında bu günün oyun AFİŞASI
10:43
Futbol

Avropa futbol arenalarında bu günün oyun AFİŞASI

Türkiyə, İngiltərə, İspaniya, Almaniya, İtaliya və Fransada turun açılış matçları keçiriləcək
Neymar: “Dəfnimin necə olacağını gördüm”
09:53
Futbol

Neymar: “Dəfnimin necə olacağını gördüm”

Braziliyalı futbolçu DÇ-2022-dəki məğlubiyyəti xatırlayarkən yaşadıqlarını bölüşüb
“Liverpul” Arni Slotla bağlı qəti qərarını verdi
09:39
Futbol

“Liverpul” Arni Slotla bağlı qəti qərarını verdi

Baş məşqçi üçün beş əsas səbəb sadalanıb
Brunu Fernandeş “Mançester Yunayted”dəki gələcəyindən danışdı
09:27
Futbol

Brunu Fernandeş “Mançester Yunayted”dəki gələcəyindən danışdı

Portuqaliyalı ulduz ailəsinin İngiltərədə xoşbəxt olduğunu bildirib
Azərbaycan Premyer Liqası: “Karvan-Yevlax” “Kəpəz” ilə üz-üzə
09:14
Futbol

Azərbaycan Premyer Liqası: “Karvan-Yevlax” “Kəpəz” ilə üz-üzə

Tura aprelin 12-də yekun vurulacaq
“Liverpul” Van Deyki “Leypsiq”in müdafiəçisi ilə əvəz edə bilər
09:08
Dünya futbolu

“Liverpul” Van Deyki “Leypsiq”in müdafiəçisi ilə əvəz edə bilər

Lukeba bu mövsüm bütün turnirlərdə 26 oyunda meydana çıxıb

“Sabah” “Araz-Naxçıvan” üzərində geridönüşlə qələbə qazanıb
7 Aprel 21:31
Futbol

“Sabah” “Araz-Naxçıvan” üzərində geridönüşlə qələbə qazanıb - YENİLƏNİB + VİDEO

Matç “Liv Bona Dea Arena”da keçirilib
“Sabah” basketbol klubu Çempionlar Liqasında bir ilkə imza atıb!
8 Aprel 21:50
Basketbol

“Sabah” basketbol klubu Çempionlar Liqasında bir ilkə imza atıb! - YENİLƏNİB + FOTO

Azərbaycan basketbolunda yeni tarix yazılıb
Basketbol Liqası: Pley-off mərhələsinin bütün cütləri müəyyənləşib - YENİLƏNİB
7 Aprel 21:03
Basketbol

Basketbol Liqası: Pley-off mərhələsinin bütün cütləri müəyyənləşib - YENİLƏNİB

NTD növbəti mərhələdə mübarizə aparmaq hüququ əldə edib
UEFA Avropa Liqası: “Betis” Portuqaliyada “Braqa” ilə heç-heçə etdi
8 Aprel 22:53
Dünya futbolu

UEFA Avropa Liqası: “Betis” Portuqaliyada “Braqa” ilə heç-heçə etdi - YENİLƏNİB

Bu mərhələnin digər matçları aprelin 9-na təsadüf edəcək