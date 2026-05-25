İspaniyanın DÇ-2026 heyətində “Real Madrid”dən heç kim yoxdur - SİYAHI

İspaniya millisinin bu yay ABŞ, Kanada və Meksikada keçiriləcək DÇ-2026 üçün heyətini açıqlanıb.
İdman.Biz xəbər verir ki, baş məşqçi Luis de la Fuentenin siyahısında 12 klubdan 26 oyunçu yer alıb.
Qeyd edək ki, heyətdə “Real Madrid”dən heç bir futbolçu yer almayıb.
Qapıçılar: Unai Simon ("Atletik"), David Raya ("Arsenal"), Joan Qarsiya ("Barselona").
Müdafiəçilər: Pedro Porro (“Tottenhem”), Markos Lorente, Mark Pubil (hər ikisi “Atletiko”), Emerik Laport (“Atletik”), Pau Kubarsi, Erik Qarsiya (hər ikisi “Barselona”), Mark Kukurelya (“Çelsi”), Alehandro Qrimaldo (“Bayer”).
Yarımmüdafiəçilər: Rodri ("Mançester Siti"), Martin Subimendi, Mikel Merino (hər ikisi "Arsenal"), Qavi, Pedri, Dani Olmo (hamısı "Barselona"), Fabian Ruiz (PSJ).
Hücumçular: Aleks Baena ("Atletiko"), Ferran Torres, Lamin Yamal (hər ikisi "Barselona"), Niko Uilyams ("Atletik"), Yeremi Pino ("Kristal Pelas"), Mikel Oyarzabal ("Real Sosyedad"), Viktor Munyos ("Osasuna"), Borxa İqlesias ("Selta").
Xatırladaq ki, İspaniya millisi qrup mərhələsində Kabo-Verde (15 iyun), Səudiyyə Ərəbistanı (21 iyun) və Uruqvay (27 iyun) ilə qarşılaşacaqlar. Bundan əvvəl komanda İraq (4 iyun) və Peru (9 iyun) ilə 2 yoldaşlıq oyunu keçirəcək.