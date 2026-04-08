Simeonədən Yamal üçün məkrli plan

İspaniyanın “Atletiko” futbol komandasının baş məşqçisi Dieqo Simeone “Barselona”nın gənc ulduzu Lamin Yamalı sıradan çıxarmaq üçün xüsusi plan hazırlayıb.
İdman.Biz xəbər verir ki, argentinalı mütəxəssis rəqibin ən təhlükəli silahını cavab qarşılaşmasında iştirakdan məhrum etmək niyyətindədir.
Simeone futbolçularına Lamin Yamalı matç boyu qəsdən təxribata çəkmək barədə göstəriş verib. Planın əsas məqsədi gənc oyunçunun emosiyalarına məğlub olaraq sarı vərəqə almasına nail olmaqdır.
Yamal bu oyunda “sarı vərəqə” alacağı təqdirdə, vərəqə limitini dolduracaq və komandalar arasındakı cavab görüşünü buraxmalı olacaq.