7 Aprel 2026
AZ

Madriddə şok mübadilə: “Real” Kamavinqanı Entsoya dəyişmək istəyir

Futbol
Xəbərlər
7 Aprel 2026 16:49
67
İspaniyanın “Real” futbol klubu yay transfer pəncərəsi üçün səs-küylü mübadilə planını işə salıb.

İdman.Biz "L’Equipe" nəşrinə istinadla xəbər verir ki, "Kral klubu" heyətini "Çelsi"nin ulduzu Entso Fernandeslə gücləndirmək niyyətindədir.

Madrid təmsilçisi argentinalı yarımmüdafiəçini transfer etmək üçün London klubuna Eduardo Kamavinqanı təklif edib. "Real" 23 yaşlı fransalı oyunçunu 50 milyon avro (100 milyon AZN) dəyərində qiymətləndirir.

Məlumata görə, "ağ-qaralar" Entsonu bu yay heyətinə qatmaq üçün Kamavinqa ilə yanaşı, "Çelsi"yə ciddi məbləğdə nağd pul ödəməyə də hazırdır.

İdman.Biz
Məqalədə:

