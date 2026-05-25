26 May 2026
Ayxan Abbasov: "Yaxşı nəticəyə ümid edirik"

Ayxan Abbasov: “Yaxşı nəticəyə ümid edirik”

Azərbaycanın U-21 milllisinə çağırılan Lorenzo Mezzotero əsas yığmanın da diqqətində olacaq.

İdman.Biz bildirir ki, bunu Azərbaycanın A millisinin baş məşqçisi Ayxan Abbasov deyib.

O, Report-a açıqlamasında İtaliyanın “Sampdoriya” klubunun U-19 kollektivində çıxış edən oyunçunun U-21-ə dəvət almasına münasibət bildirib:

“U-21-in məşqçiləri bu futbolçunu yaxından izləyiblər və çıxışını bəyəniblər. Bilirsiniz ki, bu oyunçu Azərbaycanda böyüyüb. O, diqqətimizdə olacaq. U-21-in heyətində ümidləri doğrultsa, bu məsələyə baxacağıq”.

Mütəxəssis əsas yığmanın mayın 28-dən 30-dək Bakıda, iyunun 1-dən 10-dək isə Avstriyanın Bad-Valtersdorf şəhərində keçirəcəyi təlim-məşq toplanışından danışıb:

“Bu, Millətlər Liqası öncəsi son toplanışımız olacaq. Bütün futbolçuları iş başında görmək istəyirik. Toplanışa cəlb olunan futbolçulardan Emil Balayevin adın; xüsusi çəkmək olar ki, o, uzun müddət milliyə dəvət almırdı. Bundan başqa, Tellur Mütəllimov da yenidən yığmanın sıralarına cəlb olunub. Digər futbolçular, demək olar ki, hər toplanışda bərabər olurlar. Biz də buna çalışırıq ki, heyət tam oturuşsun və futbolçular bir-birilərini tam başa düşsünlər. Düzdür, kənarda qalan futbolçular da oldu. Lakin heyəti çox geniş etmək də olmur. Müdafiəçimiz Bəhlul Mustafazadənin zədəsi var və ona görə toplanışda yer almayacaq”.

A.Abbasov millinin yoxlama oyunlarına da toxunub:

“Qarşıda bizi San Marino və Malta seçmələrinə qarşı yoxlama oyunları gözləyir. Çalışırıq ki, Millətlər Liqasındakı rəqiblərimizə uyğun komandalarla qarşılaşaq. Yaxşı nəticəyə ümid edirik”.

Qeyd edək ki, Azərbaycanın A millisi iyunun 5-də Malta, 9-da isə San Marino yığması ilə qarşılaşacaq. Hər iki görüş Macarıstanda baş tutacaq.

