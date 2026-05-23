U-21-in Türkiyə toplanışı üçün heyəti açıqlanıb

21 yaşadək futbolçulardan ibarət Azərbaycan milli komandası mayın 28-dən 30-dək Bakıda, mayın 31-dən iyunun 10-dək isə Türkiyənin İsparta şəhərində təlim-məşq toplanışında olacaq.
İdman.Biz bildirir ki, U-21 Türkiyədəki hazırlıq çərçivəsində iyunun 6-da Bəhreyn, 9-da isə Qırğızıstanın müvafiq yaş qrupundan ibarət komandasına qarşı 2 yoldaşlıq oyunu keçirəcək.
“Sav” stadionunda baş tutacaq hər iki matçın Bakı vaxtı ilə saat 18:00-da başlanması nəzərdə tutulur.
U-21-ə dəvət edilən futbolçuların adlarını nəzərinizə çatdırırıq:
|
Nr.
|
Ad / Soyad
|
Klub
|
1
|
Sadiq Məmmədzadə
|
Difai
|
2
|
Səlim Həşimov
|
Şamaxı
|
3
|
Rəvan Mirzəmmədov
|
Sabah
|
4
|
Emin Rüstəmov
|
Karvan-Yevlax
|
5
|
Elgün Dünyamaliyev
|
Cəbrayıl
|
6
|
Raul Məmmədov
|
Səbail
|
7
|
Ceyhun Bağırzadə
|
Qəbələ
|
8
|
Əkbər Eyubov
|
Mingəçevir
|
9
|
Ayxan Süleymanlı
|
Sumqayıt
|
10
|
Eşqin Əhmədov
|
Qəbələ
|
11
|
Qurban Səfərov
|
Səbail
|
12
|
Tuncay Yusifli
|
İmişli
|
13
|
Bilal İsmayılov
|
Şamaxı
|
14
|
Nuğay Rəşidov
|
Qəbələ
|
15
|
Emil Süleymanov
|
Şamaxı
|
16
|
Qədir Ramazanov
|
Qəbələ
|
17
|
Şahin Şahniyarov
|
Qəbələ
|
18
|
Edqar Ədilxanov
|
Şamaxı
|
19
|
Elyas Bağci
|
Hertha (Berlin, Almaniya)
|
20
|
Yusif Mehtiyev
|
Meşaxte (Gürcüstan)
|
21
|
Nahid Əliyev
|
Şəfa
|
22
|
Lorenzo Mezzotero
|
Sampdoriya (İtaliya)
|
23
|
Raul Süleymanov
|
Hertha (Berlin, Almaniya)
|
24
|
Murad Məmmədov
|
Neftçi
|
25
|
Nihad Əhmədzadə
|
Sumqayıt