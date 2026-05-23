23 May 2026
U-21-in Türkiyə toplanışı üçün heyəti açıqlanıb

23 May 2026 21:25
21 yaşadək futbolçulardan ibarət Azərbaycan milli komandası mayın 28-dən 30-dək Bakıda, mayın 31-dən iyunun 10-dək isə Türkiyənin İsparta şəhərində təlim-məşq toplanışında olacaq.

İdman.Biz bildirir ki, U-21 Türkiyədəki hazırlıq çərçivəsində iyunun 6-da Bəhreyn, 9-da isə Qırğızıstanın müvafiq yaş qrupundan ibarət komandasına qarşı 2 yoldaşlıq oyunu keçirəcək.

“Sav” stadionunda baş tutacaq hər iki matçın Bakı vaxtı ilə saat 18:00-da başlanması nəzərdə tutulur.

U-21-ə dəvət edilən futbolçuların adlarını nəzərinizə çatdırırıq:

Nr.

Ad / Soyad

Klub

1

Sadiq Məmmədzadə

Difai

2

Səlim Həşimov

Şamaxı

3

Rəvan Mirzəmmədov

Sabah

4

Emin Rüstəmov

Karvan-Yevlax

5

Elgün Dünyamaliyev

Cəbrayıl

6

Raul Məmmədov

Səbail

7

Ceyhun Bağırzadə

Qəbələ

8

Əkbər Eyubov

Mingəçevir

9

Ayxan Süleymanlı

Sumqayıt

10

Eşqin Əhmədov

Qəbələ

11

Qurban Səfərov

Səbail

12

Tuncay Yusifli

İmişli

13

Bilal İsmayılov

Şamaxı

14

Nuğay Rəşidov

Qəbələ

15

Emil Süleymanov

Şamaxı

16

Qədir Ramazanov

Qəbələ

17

Şahin Şahniyarov

Qəbələ

18

Edqar Ədilxanov

Şamaxı

19

Elyas Bağci

Hertha (Berlin, Almaniya)

20

Yusif Mehtiyev

Meşaxte (Gürcüstan)

21

Nahid Əliyev

Şəfa

22

Lorenzo Mezzotero

Sampdoriya (İtaliya)

23

Raul Süleymanov

Hertha (Berlin, Almaniya)

24

Murad Məmmədov

Neftçi

25

Nihad Əhmədzadə

Sumqayıt
İdman.Biz
