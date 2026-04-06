İngiltərə Kubokunda yarımfinal cütlükləri bəlli olub

İngiltərə Kubokunun 2025/2026 mövsümündə 1/2 final mərhələsinin püşkü atılıb.
İdman.Biz İngiltərə Futbol Assosiasiyasının rəsmi saytına istinadən xəbər verir ki, finala vəsiqə uğrunda aşağıdakı komandalar qarşılaşacaq:
“Çelsi” – “Lids”
“Mançester Siti” – “Sauthempton”
Turnirin bu mərhələsinin oyunları aprelin 25-i və 26-da Londondakı əfsanəvi “Uembli” stadionunda keçiriləcək.
Xatırladaq ki, 1/4 final mərhələsində “Mançester Siti” “Liverpul”u (4:0), “Çelsi” isə “Port Veyl”i (7:0) darmadağın edərək adını növbəti mərhələyə yazdırıb. Digər qarşılaşmalarda “Sauthempton” “Arsenal”dan (2:1) üstün olub, “Lids” isə “Vest Hem”i penaltilər seriyasında məğlub edərək (əsas vaxt 2:2, penaltilər 4:2) yarımfinala yüksəlib.