Lamin Yamalın əl-qol hərəkətinin səbəbi məlum olub - VİDEO

“Barselona” futbol komandası dünən “Metropolitano” səfərindən üç vacib xalla qayıdaraq, “Real”la xal fərqini yeddiyə çatdırıb və vahid liderliyini qoruyub. Lakin qələbədən çox, Lamin Yamalın oyunun sonundakı aşkar narazılığı gündəmə damğa vurub.
İdman.Biz “Bein Sports” nəşrinə istinadla xəbər verir ki, gənc vinger final fiti çalınan kimi məyus halda meydanı tərk edib, hətta onunla danışmaq istəyən Hans-Diter Fliki görməzdən gələrək birbaşa paltardəyişmə otağına yollanıb. Bu zaman əl-qol hərəkətləri ilə narazılığını göstərib.
Almaniyalı baş məşqçi mətbuat konfransında baş verən insidentə toxunaraq vəziyyəti sakitləşdirməyə çalışıb. Flik izah edib ki, oyunçunun qəzəbi onun çıxışı ilə deyil, oyun daxilindəki konkret məqamlarla bağlı olub.
“O, əlindən gələni etdi, lakin qol vurmaq və ya məhsuldar ötürmə vermək məsələsində bəxti gətirmədi. Sonda hər şey qaydasındadır”, - deyə məşqçi bildirib.
Flikin sözləri onu göstərir ki, bu, taktiki və ya komanda daxili problemdən ziyadə, Yamalın özünə qarşı tələbkarlığından irəli gələn şəxsi məyusluqdur. Meydanın ən aktiv simalarından biri olsa da, həlledici məqamlarda son nöqtəni qoya bilməməsi gənc oyunçunun emosiyalarına təsir edib.