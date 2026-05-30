Millinin kapitanı: “Slovakiyaya çempionluq üçün gəlmişik”

Minifutbol üzrə Azərbaycan millisi Slovakiyada keçirilən Avropa çempionatının qalibi olmağı hədəfləyib.
İdman.Biz bildirir ki, bunu komandanın kapitanı Elvin Əlizadə deyib.
O, Report-a açıqlamasında qrup mərhələsinin sonuncu - Fransa ilə oyunundakı qələbə ilə bağlı fikirlərini bölüşüb:
“Qrup mərhələsinin son oyunu idi. Ardıcıl 2 zəfərdən sonra 3-cü qələbə çox vacib idi. Çünki hər uğur motivasiyanı daha da yüksəldir. Yaxşı oyun nümayiş etdirərək qalib gəlmək mümkün oldu”.
E.Əlizadə 1/8 finalda qarşılaşacaqları Qazaxıstan komandasını da dəyərləndirib:
“Növbəti rəqibimiz olan Qazaxıstan tanış komandadır. Onların heyətində dəyişikliklər olub, yeni oyunçular gəlib. Rəqib təhlil ediləndən sonra təqdim olunacaq məlumatlar əsasında oyun göstərmək əsas hədəfdir. Qazaxıstanla qarşılaşmalar həmişə çətin keçib. Bəzi hallarda onlarda bəxt amili həlledici rol oynayıb. Amma bu il hazırlıqları daha yüksək səviyyədədir və heyət baxımından inkişaf var. Turnirə çempionluq üçün gəlmişik, hələ ki hər şey qaydasındadır. Bu uğura görə Azərbaycan xalqını, azarkeşləri və ailələri təbrik edirəm”.
Xatırladaq ki, Azərbaycan komandası qrup mərhələsində Avstriya (1:0), İtaliya (3:0) və Fransanı (3:2) məğlub edib. Elşad Quliyevin baş məşqçisi olduğu kollektiv 1/8 finalda Qazaxıstan millisi ilə üz-üzə gələcək.