6 Aprel 2026
Avropa yaşıl meydanlarında keçiriləcək oyunların AFİŞASI

5 Aprel 2026 10:48
Avropa yaşıl meydanlarında keçiriləcək oyunların AFİŞASI

Bu gün Avropanın ən baxımlı çempionatlarında növbəti turun həyəcanı yaşanacaq.

İdman.Biz xəbər verir ki, Türkiyədə bütün diqqətlər Şükrü Saracoğlu stadionuna - “Fənərbağça” – “Beşiktaş” qarşılaşmasına yönəlib. Bununla yanaşı, İtaliya və Fransada da mərkəzi qarşılaşmalar azarkeşləri ekran başına toplayacaq.

Türkiyə Super Liqası

15:30. “Samsunspor” – “Konyaspor”
15:30. “Fatih Karagümrük” – “Çaykur Rizespor”
18:00. “Antalyaspor” – “Eyüpspor”
21:00. “Fənərbağça” – “Beşiktaş”

İngiltərə Kuboku

19:30. “Vesthem” – “Lids Yunayted”

İspaniya La Liqası

16:00. “Xetafe” – “Atletik”
18:15. “Valensiya” – “Selta”
20:30. “Real Ovyedo” – “Sevilya”
23:00. “Alaves” – “Osasuna”

İtaliya A Seriyası

17:00. “Kremoneze” – “Bolonya”
20:00. “Piza” – “Torino”
22:45. “İnter” – “Roma”

Almaniya Bundesliqası

17:30. “Yunion Berlin” – “Sankt-Pauli”
19:30. “Ayntraxt” – “Köln”

Fransa Liqa 1

17:00. “Anje” – “Lion”
19:15. “Havr” – “Oser”
19:15. “Loryan” – “Paris”
19:15. “Mets” – “Nant”
22:45. “Monako” – “Marsel”

