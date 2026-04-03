“Liverpul”dan gedəcək daha iki futbolçu məlum oldu - FOTO

İngiltərənin “Liverpul” futbol klubu yay transfer pəncərəsində heyətini ciddi şəkildə yeniləməyi planlaşdırır. Klubun ən azı yeddi futbolçu ilə yolları ayıracağı gözlənilir.
İdman.Biz “The Sun” nəşrinə istinadla xəbər verir ki, gedənlər siyahısında Aleksis Mak Allister (27 yaş) və Kodi Qakponun (26 yaş) da adı var.
Onları əvəzləmək üçün “Brayton”dan Karlos Baleba və “Nyukasl”dan Entoni Qordon namizədlər arasındadır. Hər iki futbolçunun transferi üçün klub rəhbərliyi 80 milyon funt-sterlinqdən (179 milyon AZN) çox məbləği kənara qoymalı olacaq.