Qurban Qurbanov niyə iclaslara qatılmır? - AFFA prezidenti səbəbi açıqladı

AFFA-nın Hesabat Konfransından sonra təşkil olunan mətbuat konfransında assosiasiya prezidenti Rövşən Nəcəf İcraiyyə Komitəsinin üzvü Qurban Qurbanovun fəaliyyəti ilə bağlı mühüm məqamlara toxunub.
İdman.Biz xəbər verir ki, federasiya rəhbəri Qurban Qurbanovun AFFA İcraiyyə Komitəsinin iclaslarında seyrək görünməsi ilə bağlı sualı da cavablandırarakən təcrübəli mütəxəssislə daim təmasda olduğunu söyləyib.
“Bütün üzvlərimizlə, o cümlədən Qurban müəllimlə mütəmadi ünsiyyətdəyik. O, öz dəyərli məsləhətlərini bizimlə bölüşür. İclaslarda iştirak məsələsi isə tamamilə “Qarabağ”ın sıx oyun qrafiki ilə bağlıdır. Şəxsən iştirak edə bilmədiyi vaxtlarda belə, o, əvvəlcədən təkliflərini irəli sürür və müzakirələrdə aktiv rol oynayır”.