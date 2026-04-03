Premyer Liqada tribunaların kralı kimdir?

2024/2025 mövsümündə Misli Premyer Liqası komandalarının ev oyunlarında orta hesabla iştirak etmiş azarkeş sayı açıqlanıb.
İdman.Biz xəbər verir ki, bu barədə AFFA-nın hesabatında bildirilib.
Siyahıya “Turan Tovuz” başçılıq edir. Tovuz təmsilçisinin ev matçlarına orta hesabla 4361 tərəfdar gəlib.
“Neftçi” (2209) ikinci pillədə qərarlaşıb. İlk “üçlüy”ü “Sumqayıt” (1858) qapayıb.
Növbəti sıralarda “Qarabağ” (1729), “Sabah” (1357), “Şamaxı” (1161), “Kəpəz” (1033), “Zirə” (753), “Səbail” (642) və “Araz-Naxçıvan” (256) yer alıblar.