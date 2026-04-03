Rövşən Nəcəf: “Kişilərdən ibarət milli komanda ötən il bir sıra çətin sınaqlardan keçib”

İdman.Biz xəbər verir ki, bunu AFFA-nın prezidenti Rövşən Nəcəf milli assosiasiyanın Hesabat Konfransında deyib.
“Kişilərdən ibarət milli komanda ötən il bir sıra çətin sınaqlardan keçib. Ayxan Abbasovun rəhbərliyi ilə komandada müsbət dinamika müşahidə olunub və bu münasibətlə ona təşəkkürümü bildirirəm. Son dövrdə kollektivin oyununda nizam-intizamın artması da diqqət çəkir.
“FIFA Series-2026” turnirində əldə edilən nəticələr bu inkişafın göstəricisidir. Millini bir daha təbrik edir, komandaya inamımı vurğulayıram. Eyni zamanda “Qarabağ” klubunun Avropa arenasında qazandığı uğurlar xüsusi qeyd edilməlidir. Azarkeşlərə yaşatdıqları emosiyalar üçün klub rəhbərliyinə təşəkkür edirəm”, - deyə R.Nəcəf vurğulayıb.
AFFA prezidenti 2027-ci ildə Azərbaycan və Özbəkistanda təşkil olunacaq U-20 dünya çempionatı ilə bağlı fikirlərini də bildirib:
“Bu yarış iki qitədə keçiriləcək. Bunu Avropa və Asiya arasında bağ kimi qiymətləndirə bilərik. İnanıram ki qarşıya qoyulan məqsədlərə nail olmaq üçün birlikdə çalışacağıq və səylərimiz müsbət nəticə verəcək”.