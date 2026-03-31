31 Mart 2026
Bədavi Hüseynov Kamran Ağayevi geridə qoydu

31 Mart 2026 17:22
Bədavi Hüseynov Kamran Ağayevi geridə qoydu

“Qarabağ” klubunun futbolçusu Bədavi Hüseynov Azərbaycan millisinin tarixinə düşüb.

İdman.Biz xəbər verir ki, 34 yaşlı müdafiəçi buna “FIFA Serias - 2026” turnirində nail olub.

Sent Lüsiya və Syerra-Leone ilə matçlarda iştirak edən təcrübəli oyunçu Azərbaycan millisində ən çox matça çıxan üçüncü futbolçu olub.

B.Hüseynov bu turnirədək yığmada 78 qarşılaşmada iştirak etmişdi.

Oyunların sayını 80-ə çatdıran müdafiəçi sabiq qapıçı Kamran Ağayevi (79) geridə qoyub. Aslan Kərimovun da aktivində 80 matç var.

Hazırda rekord Rəşad Sadıqova məxsusdur - 111 oyun. Maksim Medvedev (81 oyun) ikinci pillədə qərarlaşıb.

