16 May 2026
AZ

İPL kulminasiyaya doğru: “Arsenal” autsayderi qəbul edəcək, “Mançester Siti”ni Bornmut sınağı gözləyir - İDMAN.BİZ-in İCMALI

Futbol
İcmal
16 May 2026 16:56
155
İPL kulminasiyaya doğru: “Arsenal” autsayderi qəbul edəcək, “Mançester Siti”ni Bornmut sınağı gözləyir - İDMAN.BİZ-in İCMALI

İngiltərə Premyer Liqasında(İPL) çempionluq yarışının həlledici mərhələsi başlayır.

İdman.Biz xəbər verir ki, “Aston Villa”nın “Liverpul” üzərində 4:2 hesablı qələbəsi ilə 37-ci turun startı verilsə də, əsas qarşılaşmalar bazar günündən çərşənbə axşamınadək keçiriləcək.

Mövsümün başa çatmasına iki tur qalmış “Arsenal” 79 xalla turnir cədvəlinə başçılıq edir. “Mançester Siti” isə 77 xalla ikinci pillədə qərarlaşıb. London klubu daha üstün mövqedədir. Mikel Artetanın komandası nəinki iki xal fərqinə malikdir, həm də 37-ci turda öz meydanında artıq Premyer Liqanı tərk etməsi rəsmiləşən “Bernli” ilə qarşılaşacaq. “Şəhərlilər” isə avrokuboklar uğrunda mübarizəni davam etdirən və tarixinin ən yaxşı mövsümlərindən birini keçirən güclü “Bornmut”la səfərdə üz-üzə gələcəklər.

“Arsenal” – “Bernli”

“Arsenal” üçün “Bernli” ilə oyun çoxdan gözlənilən çempionluq yolunda həlledici ola bilər. Əgər londonlular qalib gəlsələr, “Mançester Siti” çərşənbə axşamı “Bornmut”u mütləq məğlub etməli olacaq ki, son turun öncəsində intriqa qalsın. “Arsenal”ın qələbəsindən sonra Qvardiolanın komandasının xal itirməsi “topçular”ı vaxtından əvvəl çempion edəcək.

Liderin rəqibi kağız üzərində münasib görünür. “Bernli” 21 xalla 19-cu pillədə qərarlaşıb və artıq Premyer Liqada qalmaq şansını itirib. Bununla belə, Arteta heyətlə bağlı problemləri nəzərə almalı olacaq. Ben Uayt ciddi diz zədəsinə görə bu mövsüm bir daha meydana çıxa bilməyəcək. Rikkardo Kalafyori hələ də sual altındadır, Martin Edeqor isə “Vest Hem”lə oyunda uğurlu əvəzetmədən sonra start heyətinə qayıtmağa yaxındır.

“Arsenal” üçün bu görüş həm də mövsümün son ev matçı olacaq. Belə vəziyyətdə “Emireyts” amili xüsusi əhəmiyyət daşıya bilər. Komanda son tura ya çempion statusunda, ya da ən azı “Siti” üzərində üstünlüyünü qoruyaraq çıxmaq şansı qazanıb.

“Bornmut” – “Mançester Siti”

“Mançester Siti”nin vəzifəsi son dərəcə aydındır – qalib gəlmək və “Arsenal” üzərində təzyiqi davam etdirmək. Qvardiolanın komandası tura 77 xalla başlayır və artıq səhv etmək haqqına malik deyil. Hətta Bornmutdakı heç-heçə belə londonluların xeyrinə həlledici nəticə ola bilər.

“Siti” üçün çətinlik ondadır ki, rəqib hazırda olduqca təhlükəli görünür. “Bornmut” 55 xalla altıncı pillədədir və Premyer Liqada ardıcıl 16 oyundur məğlub olmur. Andoni Iraolanın komandası avrokuboklar uğrunda mübarizə aparır və uğurlu nəticələr fonunda daha yüksək pillələr uğrunda da şansını saxlayır. “Siti” üzərində qələbə “Bornmut”a top-7-də yeri, deməli ən azı avrokuboklara vəsiqəni təmin edə bilər.

Əlavə amillərdən biri də təqvimdir. “Mançester Siti” bu görüşü mayın 19-da – “Çelsi”yə qarşı İngiltərə Kubokunun finalından cəmi üç təqvim günü sonra keçirəcək. Komandanın bərpa üçün yalnız iki tam günü olacaq ki, bu da futbolçuların fiziki durumuna təsir göstərə bilər. Xüsusilə də mövsümün sonluğu “şəhərlilər”dən hər matçda maksimum konsentrasiya tələb edir.

İPL-in 37-ci turunun təqvimi

(Bakı vaxtı ilə)

15 may

“Aston Villa” – “Liverpul” – 4:2

17 may

“Mançester Yunayted” – “Nottingem Forest” – 15:30

“Brentford” – “Kristal Pelas” – 18:00

“Everton” – “Sanderlend” – 18:00

“Lids” – “Brayton” – 18:00

“Vulverhempton” – “Fulhem” – 18:00

“Nyukasl” – “Vest Hem” – 20:30

18 may

“Arsenal” – “Bernli” – 23:00

19 may

“Bornmut” – “Mançester Siti” – 22:30

“Çelsi” – “Tottenhem” – 23:15

37-ci turun əsas oyunları öncəsi APL-in turnir cədvəli

“Arsenal” – 79

“Mançester Siti” – 77

“Mançester Yunayted” – 65

“Aston Villa” – 62

“Liverpul” – 59

“Bornmut” – 55

“Brayton” – 53

“Brentford” – 51

“Çelsi” – 49

“Everton” – 49

“Fulhem” – 48

“Sanderlend” – 48

“Nyukasl” – 46

“Lids” – 44

“Kristal Pelas” – 44

“Nottingem Forest” – 43

“Tottenhem” – 38

“Vest Hem” – 36

“Bernli” – 21

“Vulverhempton” – 18

Teymur Tuşiyev
İdman.Biz
Məqalədə:

Mövzu üzrə digər xəbərlər

İtaliya A Seriyası: Çempionlar Liqası uğrunda mübarizədə həlledici mərhələyə - İDMAN.BİZ-in İCMALI
18:08
Futbol

İtaliya A Seriyası: Çempionlar Liqası uğrunda mübarizədə həlledici mərhələyə - İDMAN.BİZ-in İCMALI

Beş klub əsas avrokuboka vəsiqə verən üç yer uğrunda yarışır
Azərbaycan Premyer Liqası: “Qarabağ” “İmişli” ilə qarşılaşmada önə çıxır - CANLI
18:08
Futbol

Azərbaycan Premyer Liqası: “Qarabağ” “İmişli” ilə qarşılaşmada önə çıxır - CANLI

Tura mayın 17-də yekun vurulacaq
Azərbaycan Premyer Liqası: “Şamaxı” - “Turan Tovuz” matçında ikinci hissə başlayıb - CANLI
18:03
Futbol

Azərbaycan Premyer Liqası: “Şamaxı” - “Turan Tovuz” matçında ikinci hissə başlayıb - CANLI

Tura mayın 17-də yekun vurulacaq
“Seltik” 56-cı dəfə Şotlandiya çempionu oldu - VİDEO
18:00
Futbol

“Seltik” 56-cı dəfə Şotlandiya çempionu oldu - VİDEO

Qlazqo təmsilçisi dramatik oyunda qələbə qazanıb
Devid Bekhemin adı sərvətinə görə Britaniya tarixinə düşüb
17:47
Futbol

Devid Bekhemin adı sərvətinə görə Britaniya tarixinə düşüb

Sabiq futbolçu Böyük Britaniyanın ən varlı idman nümayəndələrindən biridir
“Sabah”ın futbolçusu: “Çempionlar Liqasında hər şey rəqibdən asılıdır”
17:28
Azərbaycan futbolu

“Sabah”ın futbolçusu: “Çempionlar Liqasında hər şey rəqibdən asılıdır”

Xorvatiyalı yarımmüdafiəçi bu mərhələnin klub üçün önəmli olduğunu deyib

Ən çox oxunanlar

Güləş millimiz Avropa üçüncüsü olub
14 May 00:41
Güləş

Güləş millimiz Avropa üçüncüsü olub - YENİLƏNİB

Güləşçiləimiz 6 medal qazanıblar
“Araz-Naxçıvan” “Kəpəz”ə qalib gələrək turnir cədvəlində bir pillə yüksəlib
15 May 21:22
Futbol

“Araz-Naxçıvan” “Kəpəz”ə qalib gələrək turnir cədvəlində bir pillə yüksəlib - YENİLƏNİB + VİDEO

Tura mayın 17-də yekun vurulacaq
“Sabah” ardıcıl ikinci dəfə Azərbaycan Kubokunu qazanıb
13 May 21:58
Futbol

“Sabah” ardıcıl ikinci dəfə Azərbaycan Kubokunu qazanıb - YENİLƏNİB + VİDEO

Klub bu il həm də ölkə çempionu olub
Qadın güləşçilərimiz Avropa çempionatının yarımfinalında məğlub oldular
14 May 20:15
Güləş

Qadın güləşçilərimiz Avropa çempionatının yarımfinalında məğlub oldular - YENİLƏNİB

Yarış mayın 17-də başa çatacaq