Tural Qurbanovun baş hakim kimi ilk beynəlxalq təyinatı

FIFA referisi Tural Qurbanov ilk dəfə beynəlxalq oyuna baş hakim kimi təyinat alıb.
İdman.Biz xəbər verir ki, bu barədə AFFA məlumat yayıb.
O, U-17-lər arasında Avropa çempionatının seçmə mərhələsinin ikinci raundu çərçivəsində keçiriləcək Niderland - Belarus matçını idarə edəcək.
T.Qurbanova digər həmyerlimiz Asiman Əzizli və şimali makedoniyalı Aleksandar Qyurkovski köməklik göstərəcəklər. Dördüncü hakim funksiyasını İlioski Vlatko (Şimali Makedoniya) yerinə yetirəcək.
Qeyd edək ki, Tural Qurbanov qrupun martın 25-də baş tutan Kosovo – Niderland (0:1) qarşılaşmasının dördüncü hakimi olub.