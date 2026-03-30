Tural Qurbanovun baş hakim kimi ilk beynəlxalq təyinatı

30 Mart 2026 15:01
Tural Qurbanovun baş hakim kimi ilk beynəlxalq təyinatı

FIFA referisi Tural Qurbanov ilk dəfə beynəlxalq oyuna baş hakim kimi təyinat alıb.

İdman.Biz xəbər verir ki, bu barədə AFFA məlumat yayıb.

O, U-17-lər arasında Avropa çempionatının seçmə mərhələsinin ikinci raundu çərçivəsində keçiriləcək Niderland - Belarus matçını idarə edəcək.

T.Qurbanova digər həmyerlimiz Asiman Əzizli və şimali makedoniyalı Aleksandar Qyurkovski köməklik göstərəcəklər. Dördüncü hakim funksiyasını İlioski Vlatko (Şimali Makedoniya) yerinə yetirəcək.

B Liqasının yeddinci qrupunun son görüşü martın 31-də Türkiyənin Antalya şəhərində yerləşən Mardan İdman Kompleksinin stadionunda keçiriləcək.

Qeyd edək ki, Tural Qurbanov qrupun martın 25-də baş tutan Kosovo – Niderland (0:1) qarşılaşmasının dördüncü hakimi olub.

Mövzu üzrə digər xəbərlər

Cermeyn Defo baş məşqçi oldu
15:20
Futbol

Cermeyn Defo baş məşqçi oldu

Sabiq hücumçu “Uokinq”i çalışdıracaq
Azərbaycanın Syerra-Leone ilə oyunu hansı kanalda yayımlanacaq? - YENİLƏNİR
14:46
Futbol

Azərbaycanın Syerra-Leone ilə oyunu hansı kanalda yayımlanacaq? - YENİLƏNİR

Görüş Mehdi Hüseynzadə adına Sumqayıt şəhər stadionunda keçiriləcək
“Şəfa”nın futbolçusu: “Yaxşı kollektivimiz var”
14:45
Azərbaycan futbolu

“Şəfa”nın futbolçusu: “Yaxşı kollektivimiz var”

Şəfa” Birinci Liqada 45 xalla liderliyini davam etdirir
Azərbaycan - Syerra-Leone oyunu: Üç futbolçu matçı buraxacaq
14:00
Futbol

Azərbaycan - Syerra-Leone oyunu: Üç futbolçu matçı buraxacaq

Oyun bu gün saat 19:00-da Sumqayıtdakı Mehdi Hüseynzadə adına stadionda keçiriləcək
İranın futbol infrastrukturu dağılıb, ölkə FIFA-ya müraciət ünvanlayıb
13:44
Futbol

İranın futbol infrastrukturu dağılıb, ölkə FIFA-ya müraciət ünvanlayıb

FIFA-ya məktub İran mətbuatında dərc edilib
MLS klubunun qapıçısı Azərbaycan millisində oynamaq istəyir
13:29
Futbol

MLS klubunun qapıçısı Azərbaycan millisində oynamaq istəyir

18 yaşlı qapıçı “Hyuston Dinamo” klubunun sistemində çıxış edir və Azərbaycan kökənlidir

Ən çox oxunanlar

U-21 futbol millimizdən Bakıda ağır məğlubiyyət - YENİLƏNİB + VİDEO
27 Mart 17:04
Futbol

U-21 futbol millimizdən Bakıda ağır məğlubiyyət - YENİLƏNİB + VİDEO

Güclü rəqib qarşısında çətin sınaq
“Sərhədçi” “Sumqayıt”ı məğlub edib - YENİLƏNİB
28 Mart 22:57
Basketbol

“Sərhədçi” “Sumqayıt”ı məğlub edib - YENİLƏNİB

Matç “Sərhədçi” İdman Olimpiya Mərkəzində keçirilib
Filipe Luisdən məşqçilik açıqlaması
06:11
Futbol

Filipe Luisdən məşqçilik açıqlaması

“Atletiko”nun əfsanəvi müdafiəçisi gələcək karyerası və müasir oyun modelləri barədə danışıb
Tofiq Musayev UFC-də ilk qələbəsini qazandı
29 Mart 06:23
MMA

Tofiq Musayev UFC-də ilk qələbəsini qazandı - VİDEO

Azərbaycanlı döyüşçü Sietldə yekdil qərarla qalib gəldi