30 Mart 2026
30 Mart 2026 04:22
Kilian Mbappe: “Real Madrid”də tənqidlərə hazır olmalısan”

“Real Madrid” futbol komandasının hücumçusu Kilian Mbappe İspaniya klubunda üzləşdiyi təzyiqlər və tənqidlər barədə fikirlərini bölüşüb.

İdman.Biz “Telefoot” nəşrinə istinadla xəbər verir ki, fransalı ulduz dünyanın ən böyük klublarından birində çıxış etməyin məsuliyyətindən danışıb.

Mbappe tənqidlərlə necə başa çıxmaq lazım olduğunu bildiyini qeyd edib:

“Real Madrid”də tənqidlərlə necə davranmağı bacarmalısan. Bu, Kriştianu Ronaldunun, Di Stefanonun da başına gəlib. Mən niyə istisna olmalıyam ki? Sadəcə sakit qalmalı, diqqətini oyuna cəmləməli və özünü inkişaf etdirməlisən”.

Qeyd edək ki, Mbappenin Madrid klubuna transferi böyük səs-küyə səbəb olsa da, bəzi oyunlardakı performansı zaman-zaman İspaniya mətbuatında müzakirə mövzusuna çevrilir.

İdman.Biz
