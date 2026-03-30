Joau Kanselu: “DÇ-2026-nın əsas favoritlərindən biri olmalıyıq”

Portuqaliya futbol millisinin üzvü Joau Kanselu qarşıdan gələn DÇ-2026 ilə bağlı iddialı açıqlamalar verib. Təcrübəli müdafiəçi heyətdəki futbolçuların keyfiyyətinə əsaslanaraq, Portuqaliyanın dünya çempionluğu üçün ən şanslı namizədlər sırasında yer almalı olduğunu bildirib.
İdman.Biz xəbər verir ki, Kanselu komandanın potensialına böyük güvən bəslədiyini gizlətməyib.
“Sahib olduğumuz oyunçu keyfiyyəti ilə DÇ-2026-nı qazanmaq üçün əsas favoritlər arasında yer almalıyıq. Bizim heyətimiz istənilən rəqiblə mübarizə aparmağa qadirdir”, - deyə müdafiəçi söyləyib.
Jurnalistin əfsanəvi hücumçu Kriştianu Ronaldunun da bu iddialı hədəflərdə payı olub-olmaması ilə bağlı sualına Kanselu qətiyyətlə cavab verib:
“Kriştianu Ronaldu da? Əlbəttə ki, bəli. Ronaldunun təcrübəsi və qol duyumu mundialda Portuqaliya üçün hələ də əvəzedilməzdir”.