Kanteninin müqaviləsindəki xüsusi maddə üzə çıxıb

Türkiyənin “Fənərbağça” futbol klubunun qış transfer pəncərəsində heyətinə qatdığı dünyaşöhrətli yarımmüdafiəçi N'Qolo Kantenin müqaviləsinin bəzi maraqlı detalları məlum olub.

İdman.Biz Türkiyə mətbuatına istinadla xəbər verir ki, fransalı futbolçunun “Fənərbağça” ilə müqaviləyə imza atmasının pərdəarxası məqamları idman mediasında geniş əks-səda doğurub.

Kantenin müqaviləsində özünəməxsus xüsusi maddə yer alıb. Məlumata görə, təcrübəli oyunçu öz adına olan formaların satışından xüsusi pay alır. “Sarı-lacivərdlilər”in rəhbərliyi transfer danışıqları zamanı ulduz futbolçunu məhz bu iqtisadi təkliflə razı sala bilib.

“Fənərbağça” Səudiyyə Ərəbistanının “Əl-İttihad” klubundan transfer etdiyi Kante üçün kifayət qədər böyük vəsait xərcləyib. Klubun İctimaiyyəti Məlumatlandırma Platformasına (KAP) verdiyi rəsmi açıqlamaya görə, futbolçuya 14,4 milyon avro (28 milyon AZN) imza pulu ödənilib. Bundan əlavə, Kante yarım mövsüm üçün 5,5 milyon avro (11 milyon AZN), növbəti mövsümlər üçün isə illik 11 milyon avro (22 milyon AZN) maaş alacaq.

