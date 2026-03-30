Pol Kpaka: “Oman millisinin turnirdə iştirak etməməsi planlarımızı pozdu”

“FIFA Series - 2026” beynəlxalq turniri çərçivəsində Azərbaycan millisi ilə qarşılaşacaq Syerra-Leone yığmasının köməkçi məşqçisi Pol Kpaka mətbuat konfransında iştirak edib.
İdman.Biz xəbər verir ki, mütəxəssis komandasının hazırlıq səviyyəsi və rəqib barədə fikirlərini bölüşüb.
Azərbaycandakı qonaqpərvərliyə görə təşəkkür edən Pol Kpaka, Bakı ilə bağlı xoş xatirələrini dilə gətirib. O, ilk dəfə 2009-cu ildə “Jerminal”ın heyətində “Neftçi”yə qarşı oynamaq üçün paytaxtımıza gəldiyini xatırladıb və Bakının ötən illər ərzində çox dəyişib gözəlləşdiyini vurğulayıb.
Məşqçi bildirib ki, Oman millisinin turnirdə iştirak etməməsi planlarını qismən pozsa da, bu, komandaya daha çox məşq etmək imkanı yaradıb. Azərbaycan millisinin Sent-Lüsiya üzərindəki 6:1 hesablı qələbəsini təhlil etdiklərini deyən Kpaka, yığmamızın geniş heyətə və keyfiyyətli ehtiyat qüvvəyə malik olduğunu qeyd edib.
Syerra-Leone təmsilçisi matça ciddi yanaşdıqlarını və heyətdə itki olmadığını bildirib. Pol Kpakanın sözlərinə görə, bu oyun həm yeni oyunçuları sınamaq, həm də reytinq xalları toplamaq baxımından vacibdir:
“Azərbaycanla matçda həm müxtəlif oyunçularımızı sınamaq fikrimiz var, həm də nəticəni düşünəcəyik. Çünki bu qarşılaşmanın nəticəsi FIFA sıralamasında nəzərə alınacaq”.