Ekitike: “Mbappe mənə azad oynamağı tapşırdı, mən də həzz aldım”

29 Mart 2026 22:31
Fransa futbol millisinin hücumçu Uqo Ekitike Kilian Mbappe ilə meydandakı uyğunluğu və aralarındakı münasibət barədə maraqlı açıqlamalar verib.

İdman.Biz xəbər verir ki, PSJ-də birlikdə çıxış etdikləri dövrü xatırlayan gənc forvard ulduz futbolçunun ona verdiyi məsləhətlərdən danışıb.

Ekitike Mbappe ilə oyun zamanı böyük zövq aldığını vurğulayıb:

“Biz Kilianla meydanda bir-birimizi həqiqətən çox yaxşı başa düşürük. O, mənə meydanda tamamilə azad oynamağı tapşırmışdı və mən bu oyundan çox böyük həzz aldım. PSJ-də birlikdə çox vaxt keçirmişik və bu, oyunumuza da müsbət təsir edir”.

Qeyd edək ki, Üqo Ekitike PSJ-dən ayrıldıqdan sonra Almaniyanın “Ayntraxt Frankfurt” klubuna, ordan isə İngiltərənin “Liverpul” komandasına transfer olunub.

