Qismət Alıyev: “Azarkeşləri sevindirmək üçün əlimizdən gələni edəcəyik”

29 Mart 2026 19:11
“Sabahkı qarşılaşma yığma komanda üçün böyük əhəmiyyət kəsb edəcək”.

İdman.Biz xəbər verir ki, bu sözləri Azərbaycan milli komandasının futbolçusu Qismət Alıyev oyunöncəsi mətbuat konfransında deyib.

Cinah müdafiəçisi “FIFA Series - 2026” beynəlxalq turniri çərçivəsində Syerra-Leone yığmasına qarşı keçiriləcək oyunla bağlı fikirlərini bölüşüb.

Qismət Alıyev bildirib ki, bu növ qarşılaşmalar UEFA Millətlər Liqasına hazırlıq mərhələsində komanda üçün çox vacibdir. Onun sözlərinə görə, millinin uzun müddət davam edən qələbəsizlik seriyasına son qoyması futbolçuların özünəinamını artırıb:

“Sabahkı matç yığmamız üçün növbəti vacib sınaq olacaq. Belə görüşlərin keçirilməsi hazırlıq prosesində bizim üçün böyük əhəmiyyət daşıyır. Bir müddət idi ki, qələbə

qazana bilmirdik, lakin son oyunda inamlı çıxış edərək bu uğursuz seriyanı qırmağı bacardıq. Sabahkı matçda da azarkeşlərimizi sevindirmək üçün meydanda əlimizdən gələni edəcəyik”.

