İtaliya A Seriyası: Çempionlar Liqası uğrunda mübarizədə həlledici mərhələyə - İDMAN.BİZ-in İCMALI

Futbol üzrə İtaliya A Seriyasında mövsümün son iki turu öncəsi əsas intriqa Çempionlar Liqasına vəsiqə uğrunda mübarizə ətrafında cərəyan edir. Bu vəsiqələrdən birini çempionluğu vaxtından əvvəl təmin edən “İnter” artıq əldə edib.
İdman.Biz xəbər verir ki, qalan üç yer uğrunda dərhal beş klub mübarizəni davam etdirir: “Napoli”, “Yuventus”, “Milan”, “Roma” və “Komo”.
Ötən turdan sonra vəziyyət daha da gərginləşib. “Yuventus” 68 xalla üçüncü pilləyə yüksəlib və “Atalanta”ya 2:3 hesabı ilə uduzan “Milan”ı qabaqlayıb. Milan təmsilçisinin aktivində 67 xal var. “Roma” da eyni xala malikdir, 65 xalı olan “Komo” isə mübarizəyə qoşulmaq şansını qoruyur.
“Roma” – “Latsio”
Turun mərkəzi qarşılaşması “Roma” ilə “Latsio” arasında keçiriləcək paytaxt derbisi olacaq. Bu, Derby della Capitale tarixində 187-ci rəsmi görüş olacaq. Əvvəlki 186 rəsmi matçda üstünlük “Roma”nın tərəfindədir: “canavarlar” 70 qələbə qazanıb, “Latsio”nun isə 51 qalibiyyəti var. Daha 65 oyun heç-heçə başa çatıb. Cari mövsümün ilk dövrəsində keçirilən qarşılaşmada “Roma” rəqibini 1:0 hesabı ilə məğlub etmişdi.
“Roma” üçün bu derbi yalnız emosional yox, həm də turnir baxımından böyük əhəmiyyət daşıyır. Komanda 67 xalla beşinci pillədə qərarlaşıb və ilk dördlük uğrunda mübarizə aparır. Bu mövqe isə Çempionlar Liqasına vəsiqə verir. “Milan”ın da eyni xalı var, “Yuventus” isə romalıları cəmi bir xal qabaqlayır. Buna görə də derbidə mümkün xal itkisi komandanın Çempionlar Liqası planlarına ciddi təsir göstərə bilər.
“Roma” oyuna uğurlu seriya ilə yaxınlaşır. Komanda A Seriyasında son beş matçın dördündə qalib gəlib, o cümlədən ötən turda “Parma”nı 3:2 hesabı ilə məğlub edib. Bununla belə, meydan sahiblərinin heyətində problemlər var. Brayan Saraqosa və Evan Ferqyuson zədə səbəbindən komandaya kömək edə bilməyəcəklər.
“Latsio” isə 51 xalla doqquzuncu pillədə qərarlaşıb və artıq Çempionlar Liqası uğrunda mübarizədən uzaq düşüb. Lakin Roma derbisi nadir hallarda yalnız xallar uğrunda oyun olur. Mauritsio Sarrinin komandası ağır həftədən sonra meydana çıxacaq. “Latsio” əvvəlcə çempionatda “İnter”ə 0:3 hesabı ilə uduzub, daha sonra isə İtaliya Kubokunun finalında milanlılara 0:2 hesabı ilə məğlub olub. Əlavə itki Alessio Romanyolidir. Müdafiəçi cəzalı olduğuna görə derbini buraxacaq. Qapıçı İvan Provedel də oyunda iştirak etməyəcək.
“Cenoa” – “Milan”
“Milan” üçün “Cenoa” səfəri artıq səhv etmək haqqının olmadığı qarşılaşmadır. Massimiliano Alleqrinin komandası mövsümün sonluğunda böhran yaşayır. “Atalanta”ya məğlubiyyət A Seriyasında son altı oyunda dördüncü uğursuz nəticə olub. Azarkeşlər də klub rəhbərliyinə təzyiqi artırıblar.
“Rossoneri”nin vəziyyəti rəqiblərlə fərqin aradan qalxması səbəbindən daha da mürəkkəbləşib. “Milan” 67 xalla dördüncü pillədədir, lakin “Roma”nın da eyni xalı var, “Komo” isə cəmi iki xal geri qalır. Buna görə də Genuyadakı oyun komandanın Çempionlar Liqasına vəsiqə uğrunda taleyində əsas matçlardan biri ola bilər.
“Cenoa” isə qarşılaşmaya ciddi turnir təzyiqi olmadan çıxacaq. Komanda 41 xalla 14-cü pillədədir və təhlükəli zonadan kifayət qədər uzaqdadır. Lakin bu, “Milan” üçün oyunun asan keçəcəyi anlamına gəlmir. Genuyalılar son iki turda məğlub olmayıblar və mövsümün sonluğunda öz meydanlarında istənilən rəqibə problem yarada bilərlər. Bununla yanaşı, komandanın hücum xəttində geriləmə var – “Cenoa” son üç matçda qol vura bilməyib.
“Milan”ın heyətində də ciddi itkilər var. İlkin məlumata görə, Rafael Leau, Pervis Estupinyan və Aleksis Salemakers cəzalı olduqları üçün oyunu buraxacaqlar. Qeyri-sabit forma və nəticə təzyiqi fonunda bu amillər “Luici Ferraris” stadionuna səfəri daha da çətinləşdirir.
A Seriyasının 37-ci turunun təqvimi
(Bakı vaxtı ilə)
17 may
“Komo” – “Parma” – 14:00
“Cenoa” – “Milan” – 14:00
“Yuventus” – “Fiorentina” – 14:00
“Piza” – “Napoli” – 14:00
“Roma” – “Latsio” – 14:00
“İnter” – “Verona” – 17:00
“Atalanta” – “Bolonya” – 20:00
“Kalyari” – “Torino” – 22:45
“Sassuolo” – “Leççe” – 22:45
“Udineze” – “Kremoneze” – 22:45
37-ci tur öncəsi A Seriyasının turnir cədvəli
“İnter” – 85
“Napoli” – 70
“Yuventus” – 68
“Milan” – 67
“Roma” – 67
“Komo” – 65
“Atalanta” – 58
“Bolonya” – 52
“Latsio” – 51
“Udineze” – 50
“Sassuolo” – 49
“Torino” – 44
“Parma” – 42
“Cenoa” – 41
“Fiorentina” – 38
“Kalyari” – 37
“Leççe” – 32
“Kremoneze” – 31
“Verona” – 20
“Piza” – 18