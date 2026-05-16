“Qarabağ” isveçli hücumçunu transfer etməyə hazırlaşır

Ağdamın “Qarabağ” futbol klubu İsveçin “Yurqorden” klubunun futbolçusu Zakaria Savonu transfer edə bilər.
İdman.Biz xəbər verir ki, bu barədə İsveş KİV-I məlumat yayıb.
Məlumata görə, hazırda Kiprin “AEL Limassol” klubunda çıxış edən Zakaria Savonun icarə müddəti bitdikdən sonra karyerasını Azərbaycanın “Qarabağ” klubunda davam etdirməsi gözlənilir.
Hazırda Kiprdə çıxış edən futbolçu 22 oyunda 10 qol vurub.
Bildirilir ki, hər iki komanda danışıqların son mərhələsindədirlər və “Qarabağ” gözlənilməz halla qarşılaşmazsa, transferi tezliklə başa çatdırmaq mümkün olacaq.